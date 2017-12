Jouluspesiaali: Kokkaavilta isiltä meinaa heti unohtua jotain todella tärkeää – tällä kertaa menu sisältää jouluisia alkupaloja

Mikon ja Matin keittiöpuuhastelut jatkuvat jouluruokien valmistamisella. Kinkkua ei sentään paisteta, vaan lautasille loihditaan herkullisia alkupaloja ja lisukkeita.

– Ensimmäinen on erittäin helppo, vaikka tässä näyttää olevan paljon kaikenlaista, elikkä graavilohileipiä, Mikko kertoo.

Työskentely keskeytyy kuitenkin heti alkuunsa, kun jotain tärkeää meinaa unohtua. Mitä ihmettä? Häslingin jälkeen ruoanlaitto voi jatkua.

Katkarapuja, punasipulia, Dijon-sinappia, majoneesia, itse puristettua sitruunan mehua. Näistä valmistetaan leivän päälle tuleva täyte. Mutta mitä täytteeseen ei saa vahingossakaan lipsahtaa? Mikko on tästä hyvin tarkka.

– Kolahtaa aika ikävästi takahampaaseen, Mattikin toteaa.

Valmis täyte näyttää niin herkulliselta, että sitä voisi syödä paljaaltaan. Leiväksi valitaan perinteistä Maalahden limppua ja sitten vain kasataan päälle täytettä ja graavilohta. Saksittu ruohosipuli kruunaa näkymän ja maun.

Jouluruokien valmistaminen ei jää keittiöpuuhastelijoilta leipiin. Mikon äidin reseptiä mukaillen valmistuu sienisalaattia.

– Tämän kannattaa antaa tekeytyä jääkaapissa, Mikko muistuttaa.

Säilykesienistä liotetaan ylimääräinen suola pois. Pilkottujen sienien kanssa kulhoon lentää punasipulia, vispattua vispikermaa, sitruunamehua ja smetanaa. Tämänkin ruoan kruunaa saksittu ruohosipuli.

Mikko ja Matti laskeskelevat, että näinkin herkullisen ruoan tekemiseen meni vain kymmenisen minuuttia.

Yksi hyvä väline ruoanlaitossa on tehosekoitin. Sillä saa helposti pilkottua ja sekoitettua aineksia. Laitteen puhdistaminen on kuitenkin tympeää puuhaa. Matilla on tähän kuitenkin ylihyvä vinkki. Vähemmän yllättäen vinkkiin liittyvät lämmin vesi ja pesuaine, juju on jossain ihan muussa.

Mikko ei meinaa uskoa, että vinkki toimisi ja hän yllättyykin, kun astia on lopulta täysin puhdas.