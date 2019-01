Jos oikein maksimoi, Suomessa voi nykyään nauttia ravintolaviinaa 22 tuntia vuorokaudessa – aukioloaikojen pidentämisestä on seurannut entistä enemmän aamuöistä rähinöintiä kaduille

Anniskelupaikat saavat nyt olla omalla ilmoituksellaan auki aamuviiteen asti. Poliisin työssä se näkyy pahoinpitelyjen ja ilkivallan lisääntymisenä.

Suomessa voi nykyään nauttia ravintoloiden alkoholiantimista lähes kellon ympäri.

Vaikka anniskelun on päätyttävä viimeistään kello 4, siihen mennessä ostettuja alkoholijuomia on lupa nauttia ravintolassa vielä tunnin ajan. Ovet on suljettava viimeistään kello 5.

Aikaiselle samppanjalasilliselle voi kuitenkin istahtaa jo kahden tunnin kuluttua kello 7, sillä majoituspaikoilla on mahdollisuus saada aamiaistarjoilulle aamujatkoaikalupa.

Jatkoaikoja jo yli 1600 anniskeluliikkeellä

Uusi alkoholilaki vapautti ravintoloiden aukioloajat viime vuoden maaliskuun alussa. Myyntiä saa nyt aluehallintovirastolle tehdyllä ilmoituksella jatkaa aamuneljään asti ja juomista kello viiteen saakka.

Tähän mennessä ilmoituksia on tehty 1408. Jos mukaan lasketaan entiset poikkeusluvat ja aamuluvat sekä ulos myönnetyt luvat, jatkoaikoja on kaikkiaan 1626 anniskelupaikalla.

Poliisin työssä aukioloaikojen pidennys näkyy yleisten alueiden pahoinpitelyjen määrän kasvuna. Esimerkiksi Hämeen poliisin alueella lisäystä oli viime vuonna lähes 20 prosenttia.

–Ainakin meillä trendi on hyvin selvä, Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki toteaa.

–Aamuöinen väkivalta on lisääntynyt, eikä sille muuta syytä voi keksiä kuin ravintoloiden aukioloaikojen pidentyminen.

Ravintoloiden ympäristöjä vaikeaa kontrolloida

Vaikutukset näkyvät Lahden, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla toimivan Hämeen poliisilaitoksen kenttätyössä.

Ilkka Koskimäen mukaan vuorossa olevat poliisit ovat aamuyön tunteina normaalia väsyneempiä. Yövuoroa on jo paljon takana, mutta tehtävät jatkuvat.

–Ravintoloita on aikaisempaa vaikeampaa pitää kontrollissa, sillä pitkään auki olevia paikkoja on nyt paljon. Tapana on ollut, että sulkemisaikaan poliisi jalkautuu, mutta enää emme saa entistä kattavuutta, poliisipäällikkö sanoo.

–Poliisihallitus totesi aikoinaan lausunnossaan, ettei uudistusta nähdä hyvänä turvallisuuden eikä poliisin työn näkökulmasta. Parempi tosiaan olisi ollut, ettei sitä olisi tullut.

Lounais-Suomessa vain "pölhöillään" myöhemmin

Poliisihallitus välitti viime vuoden loppupuolella samansuuntaista viestiä. Hälytystehtävien kerrottiin lisääntyneen Suomessa tammi-heinäkuussa yli 12000:lla. Nousua selitettiin aukioloaikojen pidentämisellä.

Alueelliset ja paikalliset erot lienevät kuitenkin suuria. Ylikomisario Timo Malinen Lounais-Suomen poliisista kertoo, että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aukiolomuutos ei ole vaikuttanut poliisin työhön juuri lainkaan.

–Asiasta vouhotettiin etukäteen, mutta meidän alueellamme seuraukset ovat olleet marginaalisia. Se näkyy kenttäjohtajien raporteista, Malinen toteaa.

–Täällä pölhöily on vain siirtynyt jonkin verran myöhäisempään ajankohtaan.

Anniskelu silti edelleen alamäessä

Ravintola-alalla alkoholilain uudistusta pidetään onnistuneena. Toimialaa edustavan MaRa:n toimitusjohtajaTimo Lappi sanoo sen purkaneen byrokratiaa ja epätasa-arvoisuutta.

–Aiemmin aluehallintoviranomaiset tulkitsivat määräyksiä eri alueilla eri tavoin. Esimerkiksi pidennetyn aukioloajan edellytyksenä ollut "korkeatasoinen viihderavintola" oli hankala määriteltävä, Lappi toteaa.

Anniskelun 20 vuotta jatkunutta taloudellista alamäkeä lakiuudistusta ei kuitenkaan näytä taittaneen. Timo Lapin mukaan se johtuu korkeasta verotuksesta.

–Sen vuoksi Suomessa anniskellut alkoholijuomat ovat kalliita, ja jopa ravintolat hakevat niitä lainsäädännön vastaisesti Baltiasta.

–Kehno kehitys kääntyisi, jos arvonlisävero laskettaisiin 14 prosenttiin. Silti anniskellusta keskiolutpullosta kertyisi 43 senttiä enemmän veroa kuin kaupasta ostetusta.

Fakta: Katuväkivalta kasvoi, kotiväkivalta väheni

– Poliisihallituksen viimevuotisten tietojen mukaan alkoholiin liittyvät poliisitehtävät painottuvat aamuyöhön ja aamuun kello 5-8.

– Hälytykset koskevat muun muassa päihtyneitä henkilöitä, pahoinpitelyjä, häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa.

– Pahoinpitelytehtävien määrä kello 5-6 kasvoi maalis-heinäkuussa 2018 lähes 65 prosenttia, jos määrää verrataan vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon.

– Kotihälytystehtävien määrä sen sijaan laski maalis-heinäkuussa 2018.

– Kansalaisten tekemät ilmoitukset rattijuopumuksista lisääntyivät alkuvuonna 2017. Niitä kertyi yli 1000 aikaisempaa enemmän.