Jos laitat muovipakkauksen keräysastiaan Suomessa, se ei päädy Kiinan meriin

Kiina ei tällä hetkellä vastaanota muovijätettä EU:sta. Kaikki Suomessa keräykseen laitetut kuluttajamuovipakkaukset käsitellään Riihimäellä.

Lännen Median tiistaina julkaisema juttu muovin kierrätyksestä on poikinut runsaasti keskustelua.

Jutussa yleisen epidemiologian dosentti Mikko Paunio väitti, että valtameret pelastetaan lopettamalla muovin kierrätys ja viittasi siihen, että Euroopasta viedään muovijätettä Kiinaan, joka dumppaa sen suoraan mereen, koska Kiinalla ei ole mahdollisuutta jätteen kierrätykseen.

Suomen kohdalla tavallisen kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan siitä, että muovia kierrättämällä edesauttaisi maailman merien roskaantumista.

Kuluttajamuovipakkauksille on Suomessa valtakunnallinen keräysverkosto. Kaikki muovi, mitä keräyslaatikoihin laitetaan, tulee Riihimäelle Fortumin laitokseen, jossa se lajitellaan. Se, mikä pystytään kierrättämään, kierrätetään. Se mitä ei pystytä, hyödynnetään energiana.

– Kaikki jatkotoimet tapahtuvat Suomessa, korostaa Fortumin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm .

Lisäksi Kiina ei tällä hetkellä edes vastaanota muovijätettä EU:sta.

Westerholm arvelee, että somekeskusteluissa saattaa mennä helposti sekaisin globaali muoviongelma ja Suomen tilanne.

Paunion raportin julkaisija on The Global Warming Policy Foundation, jota brittilehdistössä on kuvailtu ilmastonmuutosskeptikkojen ajatushautomoksi.

Paunion oma tausta on lääketieteessä ja lisäksi hän on profiloitunut muun muassa kirjoittamalla tietokirjan Vihreä valhe, jossa kritisoi kestävän kehityksen ideologiaa.

EDIT: 4.7.2018 kello 14.20: Jutun ingressissä luki aiemmin virheellisesti, että kaikki Suomen muovijäte käsiteltäisiin Riihimäellä. Sinne menevät kuitenkin vain kuluttajamuovipakkaukset, eivät esimerkiksi teollisuuden muovijätteet.

Ilona Koskimäki