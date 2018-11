"Jokaisessa perheessä on hirveä lapsi" – ja europuolue EPP:lle se on unkarilainen Fidesz

Keskusta-oikeistolaisen europuolue EPP:n johto joutui vastaamaan kysymyksiin lähinnä suhtautumisesta unkarilaiseen jäsenpuolueeseensa Fidesziin, kun EPP piti tiedotustilaisuutta Helsingin kongressinsa aluksi.

Fidesziä on arvosteltu siitä, että se on pääministeri Viktor Orbánin johdolla rapauttanut oikeusvaltiota, vaikeuttanut kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja sulkenut rajojaan monilta turvapaikanhakijoilta.

–Jokaisessa perheessä on hirveä lapsi. Pidän mieluummin tämän lapsen perheessä, jotta hänen kanssaan voi keskustella. Katsotaan, ketkä tässä kongressissa äänestävät arvojemme puolesta. Jatkamme keskustelua Orbánin kanssa, EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul puhui, kun häneltä kysyttiin Fideszin mukana pitämisestä.

EPP:n joukoissa on myös niitä, jotka potkisivat Fideszin ulos puolueiden yhteenliittymästä. Esimerkiksi Suomen kokoomus vaikuttaa olevan kriittinen Viktor Orbánin porukkaa kohtaan.

–EPP rakentuu muun muassa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion pohjalta. Jos ei noudata näitä arvoja, EPP ei ole oikea perhe, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Orpo painotti kuitenkin niin ikään keskustelun käymistä.

–Nyt on aika dialogille, jonka jälkeen tehdään päätöksiä. Tuen täysin puheenjohtaja Daulin linjaa, hän totesi.

Fidesz voi olla EPP:ssä entistä ahtaammalla EPP:ssä, jos se jatkaa täysin nykyisellä linjallaan. Kotimaassaan suosittu Fidesz tuo kuitenkin EPP:lle paljon kannatusta ja europarlamentaarikkoja Unkarista, joten EPP:ssä varmasti mietitään myös valtapolitiikkaa, kun Fideszin kohtalo on vaakalaudalla.

"Vallassa olevat häviävät aina"

Puoluejohdolta kysyttiin myös sitä, onko EPP:llä hyvää tulevaisuutta, kun monen sen jäsenpuolueen kannatus on ollut laskussa. Ryhmästä povataan kuitenkin yhä suurinta EU:n parlamenttiin ensi kevään EU-vaalien jälkeen.

–Vallassa olevat häviävät aina. Meidän on kehitettävä toimintaa ja vakuutettava kansalaiset. Olen iloinen siitä, että meillä on kaksi uuden sukupolven ehdokasta kärkiehdokkaaksi komission puheenjohtajaksi: Alexander Stubb ja Manfred Weber. Nuori sukupolvi on erilainen, tekee politiikkaa eri tavalla ja sopeutuu muuttuvaan maailmaan, Daul kertoi.

EPP pyrkii säilyttämään johtavan asemansa EU:ssa ensi toukokuun vaalien jälkeen ja saamaan ehdokkaansa komission johtoon. Monen EPP:hen kuuluvan puolueen kannatusta ovat syöneet monessa maassa tapahtuneet muutokset puoluekentässä ja erityisesti kansallismielisten populistien nousu valtaan.

Sekä Daul että Orpo puhuivat vahvan EU:n puolesta ja vannoivat unionin olevan sen kansalaisia varten.

–Kansalaisten olisi otettava enemmän omistajuutta Euroopasta ja meidän on tuotava EU:ta lähemmäs kansalaisia, Daul sanoi.