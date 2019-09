Joka neljäs palkansaaja ei kyselyn mukaan ymmärrä, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa

Yle: Suomalaisen liikemiehen kuolemasta on nostettu murhasyyte Ugandassa – matkusti Suvi Lindénin kanssa

Yle kertoo, että Ugandassa viime vuoden helmikuussa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksen tutkinta on avattu uudelleen. Nyt tapauksessa on uusi käänne, sillä kolmea epäiltyä vastaan on luettu murhasyytteet Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Lue lisää