John McClane on pelkkä ihmisen kuori, vaikka on poikansa kanssa itäisillä mailla

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme maanantain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

A Good Day to Die Hard **

Jos kerran yli kuusikymppinen Liam Neeson voi heilua uskottavana toimintasankarina, niin miksei sitten Bruce Willis? Hänhän on kokenut sitä ryskettä noin kilotonnin enemmän. Ehkä juuri siksi: Willisin on vaikeata vaikuttaa enää innostuneelta, kun ympärillä paukkuu. Leffasarjan viitososassa newyorkilaiskyttä John McClane on pelkkä ihmisen kuori, vaikka kaverina Moskovassa rynnistää oma poika (Jai Courtney). Ensiesitys. (USA 2013)

Sub maanantai 5.2. klo 21.00

RED 2 **

Bruce Willis on kokenein toimintakasvo tässäkin jännärikomediassa, jossa ydinase uhkaa joutua vääriin käsiin. Sen edeltäjä yllätti päästämällä myös Helen Mirrenin, Morgan Freemanin ja John Malkovichin kolmikon ruutia tuhlaamaan. Dean Parisotin ohjaamassa kakkososassa semmoisessa ei ole enää mitään uutta, ja kyynisemmiltä suruttomat tappotouhut tuntuvatkin. Willisin tyttöystävänä jatkoi Mary-Louise Parker. (USA 2013)

Hero maanantai 5.2. klo 21.00

Pomon tytär *

Pätevien ja karismaattisten konkarinäyttelijöiden tuhlaus on näköjään illan teema. Vanha Mies ja alaston ase -ohjaaja David Zucker vastasi laiskasta, parempiaan peesailevasta bilekomediasta, jossa Terence Stamp käy tuhlaamassa aikaansa kustannusfirman pomon roolissa. Ashton Kutcher on firmassa työskentelevä Tom, joka vahtii tämän taloa ja aikoo valloittaa tytär Tara Reidin. Road trip -tyylin kohellus ei tällä porukalla taitu. (USA 2003)

Liv maanantai 5.2. klo 22.00