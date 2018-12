Haukion hillitty puku nosti materiaalin pääosaan – "paras tähän mennessä"

HELSINKI

Presidentin puoliso Jenni Haukio edusti Linnan juhlissa pelkistetyssä, vaaleassa ja suoralinjaisessa iltapuvussa.

Hillitty puku päästää pääosaan materiaalin.

– Tyylikäs, presidentin puolison arvolle sopiva puku, arvioi vaatturiliike Sauman toimitusjohtaja, vaatturi Tuomo Pynttäri STT:lle.

Iltapuku on valmistettu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämällä teknologialla, jossa vaate tehdään ekologisesta, koivuperäisestä ioncell-kuidusta. Kangas kudottiin käsin.

Jenni Haukiolla oli yllään paras puku tähän mennessä, sanoi puolestaan laulaja Helena Lindgren, joka on juhlinut Linnassa neljä kertaa.

– Se on kyllä erittäin hyvin leikattu puku. Sehän ei riitä, että puku on hyvä, kun sen kantaja seisoo. Sen täytyy olla hyvä myös istuessa ja kumartuessa. Jo materiaali on nerokas idea sinänsä, hyvin kantaaottava ja eteenpäin katsova, Lindgren kuvailee STT:lle.

Puvun ovat suunnitelleet Emma Saarnio ja Helmi Liikanen.

Vihreitä smokkeja ja kissaeläimiä

Miesten juhlapukeutumiseen perehtynyt Pynttäri kertoo erityisesti ihailevansa veteraaneja, jotka usein toteuttavat Linnan pukukoodia tarkasti helmen- tai vaaleanharmaata solmiota myöten.

– Siinä ei tehdä juttua itsestä, vaan juhla on se juttu, Pynttäri sanoo.

Erityisesti nuoremmat miehet ovat viime vuosina ottaneet vapauksia ja pukeutuneet pukukoodin mukaisen frakin sijaan smokkiin. Tänä vuonna osa smokeista oli muodinmukaisesti vihreitä.

– Etiketin mukaista se ei ole, mutta kuitenkin juhlavaa. Nuoret tyylikkäät ja dynaamiset miehet haluavat laittaa smokin, ja se on tavallaan vakiinnuttanut paikkansa. Esimerkiksi (näyttelijä) Jasper Pääkkönen oli todella tyylikäs smokissaan.

Esimerkiksi Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtajan Antonio Tecan takin selkämykseen brodeerattua kissaeläimen päätä Pynttäri pitää kiinnostavana yksityiskohtana, joka todennäköisesti kertoo jotakin kantajastaan.

Sen sijaan Linnassa tänäkin vuonna nähdyt valkoiset tennarit sopivat Pynttärin mukaan lähinnä ärsyttämään.

– Miestenhän on hyvin helppo pukeutua tämän kaltaisiin juhliin, jos haluaa mennä tyylikkäästi ja etiketin mukaan, hän sanoo.

Vähemmän paljasta pintaa

Helena Lindgrenin mielestä vuotta voi pukujen osalta kuvata sanalla monipuolinen. Oli värejä, metallinhohtoa, kimallusta ja raitaa.

– Harvinaisen paljon näkyi esimerkiksi keltaista ja vihreää.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhardin musta-kultainen puku oli osa Naisten Linjan kampanjaa, jossa suunnitellut puvut pohjautuivat lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinoihin.

– Katson myös, miten ihminen kantaa puvun ja miten se sopii hänen persoonaansa. Tässä kaikki osui kohdalleen, hän (Gebhard) kantoi sen hyvin ylväästi. Pelkkä puku ei riitä, vaikka se olisi kuinka upea, Lindgren pohtii.

Värejä oli tosiaan kiitettävästi, sanoo myös muotiasiantuntija ja kirjailija Mirva Saukkola.

– Esimerkiksi Krista Paasin oranssi puku oli hyvin näyttävä ja kaunis. Samoin kansanedustaja Tytti Tuppuraisen keltainen, Sinikka Nikanderin suunnittelema asu oli hyvin näyttävä, samoin kansanedustaja Jaana Pelkosen vastaava Teemu Muurimäen asu, hän sanoo STT:lle.

– Tänä vuonna myös metalli oli vahvasti esillä. Esimerkiksi Jasper Pääkkösen kumppanin Alexandra Escat'n Mert Otsamon suunnittelema kullanhohtoinen puku oli hyvä esimerkki siitä.

Näyttelijä Pihla Viitalan smaragdinvihreänä kimaltava asu oli Saukkolan mukaan esimerkki vanhan ajan Hollywood-glamourin paluusta.

– Monissa asuissa kurkotettiin vähän menneisyyteen ja vintagetunnelmaan. Oli myös aitoja vintageasuja, jotka tukivat tämän vuoden kierrätys- ja ympäristöteemaa.

Futuristista näkemystä puolestaan edusti muusikko Anna Puun asu, jossa puolet yläosasta muistutti haarniskaa. Puku oli Teemu Muurimäen suunnittelema.

Saukkolan mukaan naisten asuissa oli myös selvästi mietitty käyttäjän viihtymistä vaatteessaan. Paljasta pintaa oli Saukkolan arvion mukaan aiempaa vähemmän, hihat puolestaan olivat tehneet paluun iltapukuihin.

– Tässä voi näkyä naisten yhä vahvempi halu miettiä omaa rooliaan ja naiseuttaan, Saukkola sanoo.

"Upea niin kuin aina"

Presidentti julkisti kuvan puolisonsa Jenni Haukion iltapuvusta tviittaamalla parin yhteiskuvan juuri ennen juhlien alkua. Kun presidentiltä kysyttiin mielipidettä puvusta, hän vastasi naurattamalla toimittajia.

– Voinko minä olla siitä jotakin mieltä?

– Onhan se upea. Niin kuin aina, Niinistö jatkoi.

STT

STT