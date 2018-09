Järkyttävä rikossuunnitelma paljastui – perheenäidin epäillään valmistelleen pienen lapsensa ja miehensä surmaamista polttamalla perheen kodin

Perheenäidin epäillään suunnitelleen ja valmistelleen aviomiehensä ja alle 6-vuotiaan lapsensa surmaamista monen kuukauden ajan. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäillyn tarkoituksena on ollut surmata läheisensä sytyttämällä tulipalo perheen yhteisessä kodissa. Joensuun poliisi on suorittanut loppukesän ja alkusyksyn aikana esitutkintaa tapauksessa. Perheen yhteinen koti on Pohjois-Karjalassa haja-asutusalueella. Poliisi ei kerro tarkkaa tapahtumapaikkaa asianosaisten henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Esitutkinta käynnistettiin toisen viranomaisen kautta saadun tiedon perusteella elokuun alussa. Jo tätä ennen poliisi teki rikoksen ennalta estämiseksi yhteistyötä lastensuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa.

Poliisin tiedotteesta selviää, että esitutkinnan perusteella rikoksen suunnittelu ja valmistelu ajoittuvat vuoden 2018 alusta kesäkuuhun 2018 saakka. Nainen on laatinut teon toteutukseen liittyvän yksityiskohtaisen suunnitelman ja valmistellut toteuttamista erilaisilla käytännön toimilla.

Esitutkinnan perusteella poliisille on syntynyt käsitys, että viranomaisten yhteistyöllä ja esitutkinnan käynnistämisellä on pystytty ennalta estämään valmistellussa ollut vakava väkivaltarikos.

Epäilty on vangittuna

Rikoksesta epäilty 34-vuotias nainen vangittiin Pohjois-Karjalana käräjäoikeudessa 17. elokuuta ja hän on edelleen vangittuna.

Nainen on poliisin mukaan ollut kuulustelussa yhteistyökykyinen ja -haluinen. Hän on kertonut kuulustelujen yhteydessä oman näkemyksensä tapahtumista ja rikosepäilystä.

Rikosnimikkeenä on törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, josta voidaan tuomita vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte asiassa on nostettava lokakuun neljänteen päivään mennessä.

Pysäyttäviä esimerkkejä

Syyskuun alussa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus totesi välituomiossaan 50-vuotiaan perheenisän sytyttäneen perheensä omakotitalon palamaan Seinäjoella Pohjan kaupunginosassa.

Noin vuosi sitten tapahtuneessa palossa menehtyi perheen äiti ja 6-vuotias tytär sai vaikeita vammoja. 3-vuotias poika loukkaantui palossa, mutta hänen fyysiset vammansa eivät olleet vakavia.

Miehen mielentilatutkimus on kesken, joten lopullinen tuomio tulee myöhemmin.

Perheenisää vastaan on nostettu tuhotyön lisäksi syytteet murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä tai vaihtoehtoisesti törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kuolemantuottamuksesta tai törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä.

Viime joulukuussa Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi tammelalaisen perheenäidin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Tuomio tuli tuhotyöstä ja kolmesta tapon yrityksestä.

Nainen sytytti kotitalonsa palamaan helmikuussa Tammelassa. Palon syttymishetkellä talossa oli sisällä perheen kolme lasta.