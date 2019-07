Julkisen sanan neuvoston kantelut vähentyneet, taustalla ovat entistä tarkemmat ohjeistukset ja rajattu valitusaika

Julkisen sanan neuvoston (JSN) kanteluiden määrä on ollut viime vuosina laskusuuntainen. Tämän vuoden aikana saapunut hieman yli sata kantelua, joista 35:stä on tehty ratkaisu ja 31 on otettu käsittelyyn. Lue lisää