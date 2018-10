Reissussa-videosarjan 4. osa: Jännitys kihelmöi koko kropassa, atrainta pitelevä käsi nousee iskuun

MUSTASAARI

Atrain on iskuvalmiina. Vene lipuu lähes äänettömästi kaislikon rannassa. Onko tuo ahven!

Keskittyminen on tuulastaessa aivan tapissa. Meren pohjan ja valokeilan valossa kaloja hakevan mielen väliin ei mahdu mitään muuta – ei nälkä, ei murheet, eivätkä edes työasiat.

Atrainta kannatteleva käsi on virittynyt iskuun kuin jousipyssyn jousi. Kalaa lähestytään hiljaa. Iskun on lähdettävä alaspäin heti. Jos käsi nytkähtää vähänkään ylös, on kala karannut.

Jännitys on koko ajan läsnä. Pimeys luo kalastukseen ainutlaatuisen näyttämön ja tunnelman. Ihmiset aistit virittyvät toisin kuin päivällä. Kuulo herkistyy, ja silmien näkökyvystäkin otetaan kaikki irti.

Parhaimmillaan tuulastaja löytää itsestään uusia puolia. On omituista kuulla oma hengityksensä. Mielikuvitus saa kuulemaan jopa kuiskauksia kaislikon kahistessa.

Reissu-sarjan saaristoseikkailun viimeisessä jaksossa harjoitellaan tuulastusta. Edellisestä kerrasta on kulunut aikaa vuosikymmeniä. Lajissa on jotain alkukantaista.

