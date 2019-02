"Jälleen kerran toivon sensaatiomaista tuhkimotarinaa" – Business Finland uskoo Nokian 5G-verkkojen menestykseen, josta Trump tviittasi haluavansa osansa

Business Finlandin johtaja Kalle Kivekäs uskoo 5G:n olevan Nokialle uusi menestystarina. Hän työskenteli itse pitkään Nokian matkapuhelinten ostossa johtajana ja tietää, että 5G:hen on panostettu askel kerrallaan pitkäjänteisellä tuotekehityksellä.

Vielä Jorma Ollilan aloittaessa Nokian toimitusjohtajana verkot kannattelivat yritystä, mutta sitten puhelimet kasvoivat rinnalle ja menivät moneksi vuodeksi ohi. Verkkoteknologian kehittämistä ei kuitenkaan unohdettu.

–Onnella on aina merkitystä menestyksessä, mutta kyse on myös siitä, että jotain valitaan ja siinä päämäärätietoisesti pysytään – notkahduksista huolimatta, Kivekäs sanoo.

–Jälleen kerran toivon sensaatiomaista tuhkimotarinaa, joka on aivan realistinen.

Lännen Media kertoi sunnuntaiaamuna 5G-verkkojen kehittämisestä Oulussa Otava-testilaboratoriossa. 5G-puhelimen prototyyppi on vielä iso, paksu ja sähköä syövä laite, mutta laitevalmistajien pitäisi saada ensimmäiset 5G-kännykät kuluttajien saataville vielä tämän vuoden aikana.

Myös yhdysvaltalaismediassa nostettiin loppuviikosta esiin suomalainen teknologiaosaaminen sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli tviittannut haluavansa 5G:n ja jopa 6G:n Yhdysvaltoihin niin pian kuin mahdollista. 6G-teknologiaa ei ole vielä olemassakaan, mutta sitä kehitellään Oulun yliopistossa.

Trumpin sanoista kirjoittaa esimerkiksi Mashable.com, joka tietää kertoa, että 6G-tekniikkaa kehitetään Suomessa.

Kilpailijoita Eriksson ja Huawei

Kivekkään mukaan yksi ratkaisevista käännekohdista Nokialle oli tammikuu 1998, jolloin sovittiin, että 3G tulee pohjautumaan tiettyyn standardiin, jossa Nokia oli keskeinen pioneeri. Järjestelmien perustana olevien patenttien elinikä on pitkä, joten Kivekäs arvioi Nokian 5G-vahvuuden rakentuneen vähitellen sieltä asti.

Nokia oli harvoja yrityksiä, joka oli vahva sekä puhelimissa että verkoissa. Tällä on ollut suuri merkitys, samoin standardoinnissa tehdyllä yhteistyöllä ruotsalaisen Erikssonin kanssa.

Noiden kahden lisäksi maailmanlaajuisessa 5G-kilpailussa on nyt mukana kiinalainen Huawei, jonka maine on ryvettynyt, koska Yhdysvallat epäilee sen käyttävän laitteitaan vakoiluun. Siksi Yhdysvallat on kehottanut liittolaisiaan rajoittamaan yrityksen osallistumista 5G-verkon rakentamiseen.

Nyt Huawei on kuitenkin pääsemässä Saksan markkinoille, koska näyttöä tietojen varastamisesta ei ole saksalaisten kyberturvallisuusviranomaisten mukaan löytynyt.