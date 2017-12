Itä-Suomen yliopiston opintopaikkasotku jatkuu: Kolme on valittanut oikeuteen opiskelijavalinnoista

Jossain vaiheessa työttömän pitäisi muuttaa työn perässä, Mykkänen sanoo HS:n mielipiteessään

Niin sanotun aktiivimallin vaatimia toimia ja työkeikkoja on pystyttävä järjestämään kaikissa maakunnissa, kirjoittaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) Helsingin Sanomien mielipidesivuilla. Kritiikissä on vedottu osin alueellisiin eroihin, mutta Mykkäsen mukaan on myös kysyttävä, että missä vaiheessa pitäisi olla valmis muuttamaan työn perässä. Lue lisää