"Isoja budjettiylityksiä ei ollut" – Business Finland epäilee entistä työntekijää lähes viiden miljoonan dollarin väärinkäytöksestä

Hoidettujen rinteiden ulkopuolelle meno on jokamiehenoikeus – hiihtokeskusala pitää kaikkien rinteiden aitaamista vaikeana

Merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskeminen on jokamiehenoikeus, jota hiihtokeskukset eivät voi kieltää. Laskettelualueet ovat lisäksi usein suuria, joten kaikkien rinteiden aitaaminen on vaikeaa. Näin sanoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors, jonka mukaan merkitsemättömille rinteille menemiseen on vaikeaa puuttua. Lue lisää