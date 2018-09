Islannilla käytössä järeät otteet: Jos nainen ja mies eivät saa samaa palkkaa, yritys saa rangaistuksen – voitaisiinko sama ottaa käyttöön Suomessa, Annika Saarikko?

Kun Elle-naistenlehti oli tekemässä artikkelia Islannissa vajaat viisi vuotta sitten, toimittaja kysyi Islannin sosiaaliministeriltä, mitä pitäisi tehdä, että voisi olla maailmanmestari sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

Tällä pikku tarinalla Islannin sosiaaliministeriön tasa-arvoyksikön vanhempi neuvonantaja Rósa Guðrún Erlingsdottir aloitti esittelyn vuoden alussa voimaan astuneesta Islannin samapalkkamallista. Sitä voi pitää eräänlaisena tasa-arvon maailmanmestaruutena.

–Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli kutsunut Islannin sosiaali- ja tasa-arvoministeri Ásmundur Einar Daðasonin ja ministeriön virkamiehiä vierailulle Suomeen esittelemään Islannin palkkamallia ja perhevapaamallia.

Islannissa yritykset velvoitetaan maksamaan samaa palkkaa samasta työstä. Yritysten pitää käydä palkkausjärjestelmänsä läpi, katsoa minkälaisia työtehtäviä yrityksessä on ja millä perusteella palkkaa on maksettu. Myös työsuhde-edut sisällytetään tarkasteluun.

Riippumaton taho eli kolme sertifikaatteihin erikoistunutta yritystä tarkistavat, että yritys on tehnyt kaiken niin kuin pitikin ja myöntää yritykselle sertifikaatin. Sertifikaatin osoituksena on oma merkki, jossa on yhdistetty naisen ja miehen naama yhdeksi hymynaamaksi.

Sosiaali- ja tasa-arvoministeri Daðasonin mukaan lain todelliset vaikutukset tulevat näkyviin 4-5 vuoden päästä, sillä yrityksille on annettu aikaa sertifikaatin saamiseen vuoden 2022 loppuun.

–Tähän mennessä yli 60 yritystä on saanut sertifikaatin, kertoo Erlingsdottir.

Laki rajattiin koskemaan vähintään 25 työntekijän yrityksiä. Kattavuus on 80 prosenttia kaikista Islannin työntekijöistä eli se koskee 147 000 työntekijää.

–Tietysti toivomme, että myös pienemmät yritykset noudattavat tasa-arvoa. Tutkimusten mukaan pienillä yrityksillä kulut olisivat ylittäneet hyödyt, joten pieniä yrityksiä ei haluttu rasittaa lisäsääntelyllä, Erlingsdottir kertoi.

Samapalkkaisuudesta oli kuitenkin tarpeellista tehdä pakottavaa lainsäädäntöä, koska tähän mennessä tasa-arvo ei ole toteutunut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan Suomella on sama tavoite kuin Islannilla päästä palkkatasa-arvoon. Vielä Saarikon mukaan ei voi sanoa, millä tavoin Islannin-mallia voitaisiin soveltaa Suomessa.

–Meillä sertifikaatin käyttö tasa-arvoasioissa on uusi asia.

Saarikon mielestä on oleellista, että Islannissa poliitikot ja työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat yhdessä päättäneet uudistuksesta.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on kiinnostunut Islannin mallista. Palola muistuttaa, että Suomessa puolet palkkauksen epätasa-arvoisuudesta selittyy ammattien vahvalla eriytymisellä naisten ja miesten ammatteihin.

Esimerkiksi hoitoalan työntekijöistä 87 prosenttia on naisia. Perhe- ja peruspalveluministerinkin mielestä Suomessa pitää pohtia keinoja, jolla ammattien eriytymistä saadaan vähennettyä.

Emeritaprofessori Kevät Nousiaisen mukaan pitäisi olla pääsy yritysten palkkadataan, jotta palkkasyrjintä voidaan todentaa.

Erlingsdottirin mukaan ne yritykset, jotka hoitavat palkkauksen mahdollisimman pian tasa-arvoiseksi, saavat siitä myös maine- ja kilpailuetua.