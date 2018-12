Isänsä kenraali Adolf Ehrnroothin jalanjäljissä armeijaan mennyt Hans Adolf tähtää nyt EU-vaaleihin: "Toivon, että minulle annetaan näytön paikka"

Hans Adolf Ehrnrooth jäi viime vuoden vaihteessa eläkkeelle Puolustusvoimista täysin palvelleena. Yli 30 vuotta kestänyt sotilasura alkoi Savon prikaatista Mikkelistä, jossa Ehrnrooth suoritti asevelvollisuuden. Ensimmäinen palveluspaikka oli Sodankylän jääkäriprikaati ja viimeinen Merivoimien esikunta Turussa.

Lappia Ehrnrooth muistelee mielellään. Seitsemän vuoden palvelusaika Sodankylässä oli tärkeä jakso nuoren miehen elämässä. Sodankylään Ehrnroothia kannusti myös kuuluisa isä, jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth . Teno-joen varressa on edelleen myös kalastusmökki.

–Jos siellä pärjäät, tulet pärjäämään muuallakin, isä evästi Hans Adolfia.

Nyt monipuolinen sotilasura on takana ja turkulainen upseeri on aivan uudessa elämäntilanteessa. 56-vuotiaana hän on täynnä virtaa ja motivaatiota uusiin haasteisiin.

Ehrnroothiin on otettu yhteyttä kevään vaaleihin liittyen. Nyt hän harkitsee asettumista kokoomuksen eurovaaliehdokkaaksi, koska hänen kansainvälinen taustansa ja laaja kielitaitonsa sopisivat parhaiten työhön europarlamentissa. Kokoomuksen puoluevaltuusto päättää uusista eurovaaliehdokkaista 19. tammikuuta pidettävässä kokouksessaan.

Aiemmin Ehrnrooth ei ole ollut mukana politiikassa, koska se ei ole sopivaa virkaupseerin uralla. Poliittisia ajatuksia erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alueilta hänellä on aina ollut.

"Antaa kenraalin levätä rauhassa"

Politiikan mukana tuomaan julkisuuteen Ehrnrooth on elämässään tottunut.

–Olen saanut isäni kautta julkisuutta pyytämättä ja pärjännyt sen kanssa hyvin.

Nyt hän kuitenkin toivoo, että päivätyönsä tehneen jalkaväenkenraalin annetaan levätä rauhassa Helsingin Hietaniemessä marsalkka Carl Gustaf Mannerheimin läheisyydessä.

–Tiedän, että isää tullaan muistelemaan, mutta toivon, että minulle annetaan nyt näytön paikka. En halua esittää eläkeläistä, pitää pystyä vielä uuteen uraan. Yläilmoista katselevan isän neuvo oli aina, että pitää luottaa itseensä. Aika näyttää, mihin se riittää.

Mikäli kokoomus nimeää Ehrnroothin eurovaaliehdokkaaksi, niin hän on valmis jalkautumaan politiikan kentille. Kokoomuksella ei ole vähään aikaan ollut eurovaaliehdokasta Varsinais-Suomesta. Edellinen turkulainen meppi oli Ville Itälä vuosina 2009–2012.

Kokoomuksen kaikki nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen , Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen ovat jo asettuneet ehdolle kevään eurovaaleihin. Kokoomus pitää mahdollisena, että puolue saa neljännen meppipaikan.

Nato-jäsenyys ei nopeasti todennäköistä

Ehrnrooth on jo miettinyt teemojaan mahdolliseen vaalikampanjaansa. Hän haluaisi profiloitua ennen kaikkea turvallisuus- ja puolustuspoliitikoksi. Ehrnrooth korostaa Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeyttä.

–Suomen turvallisuutta edistetään parhaiten ylläpitämällä vahvaa kansallista puolustusta ja kehittämällä rinnan Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Suomen Nato-jäsenyyttä hän pitää päämääränä, mutta se ei ole hänen mukaansa todennäköistä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Kansanäänestystä Suomen Natoon liittymisestä Ehrnrooth ei kannata.

Toiseksi tärkeäksi asiaksi Ehrnrooth nostaa Euroopan unionin arktisen politiikan.

–Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat näkyviä ja vaikuttavat erityisen haitallisesti arktiseen alueeseen.

Hän uskoo, että Suomella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa EU:n arktiseen politiikkaan.

Kuka? Hans Adolf Ehrnrooth

Syntynyt ja asuu Turussa.

Ikä: 56 vuotta

Vanhemmat: jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth ja kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth.

Koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja sotilasarvoltaan everstiluutnantti.

Tehnyt yli 30 vuoden uran Puolustusvoimien palveluksessa, muun muassa pääesikunnassa, Helsingin sotilasläänin esikunnassa, Savon prikaatissa ja Sodankylän jääkariprikaatissa.

Toiminut kansainvälisissä tehtävissä apulaissotilasasiamiehenä Brysselissä ja sotilasasiamiehenä Pariisissa.

Ollut mukana YK:n sotilastarkkailuoperaatiossa Libanonissa, Naton johtamassa operaatiossa Kosovossa ja EU:n operaatiossaTšadissa.

Jäi vuoden vaihteessa eläkkeelle Merivoimien esikunnasta Turusta.

Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Perheeseen kuuluu Mauritiukselta kotoisin oleva vaimo ja 12-vuotias poika ja 4-vuotias tytär.

Harrastukset: perhokalastus, metsästys, metsän ja puutarhan hoito.