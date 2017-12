Isä keppostelee peruukissa, mutta tytär ei pidä leikkejä tervehenkisinä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme keskiviikon kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Isäni Toni Erdmann

Lapsi on terve, kun se leikkii – ja niin taitaa olla aikuinenkin. Maren Aden elokuvassa seitsemänkymppinen Winfried (Peter Simonichek) temppuilee rooleilla – peruukkien, pierutyynyjen ja muiden kepposten turvin. Uratykki Ines (Sandra Hüller) ei ole isänsä leikkien tervehenkisyydestä samaa mieltä. Kuvaus sukupolvista, luovasta hulluudesta ja onnen hauraudesta on monet palkintonsa ansainnut. Ensiesitys. (Saksa 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 27.12. klo 22.00

Ollaan vapaita

Kotimaisia musiikkielokuvia pääsee harvoin kehumaan luontevuudesta, mutta nyt se on paikallaan. Oskari Sipola ohjasi ihmissuhdetarinan, jossa elämän maku, laulujen vapaudentunne ja Helsinki-kuvat kohtaavat vähän kuin SF-paraatissa (1940). Maria Ylipää on kolmekymppinen Selja, jonka kommuunielämää ja jatkettua nuoruutta parisuhde uhkaa. Johannes Brotherus on aikoinaan adoptioon luovutettu poika. Ensiesitys. (Suomi 2015)

TV2 keskiviikko 27.12. klo 21.00

Enkeli

Margreth Olinin keskittyneessä kasvutarinassa lapsuuden kovat kokemukset tuntuvat kipuna vielä vuosikymmenten päästä. Maria Bonnevie on Lea, joka turruttaa traumojaan heroiinilla. Tärkeät päätökset murheen ketjusta pitää tehdä siinä vaiheessa, kun Leasta itsestään tulee äiti. Suomalaista näyttelijäntyötä on tässäkin eurooppalaistuotannossa. Muistot tuovat vastaan äidin väkivaltaisen poikaystävän Antti Reinin. Ensiesitys. (Norja 2009)

TV1 keskiviikko 27.12. klo 22.40