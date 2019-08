Irakilaiskaksosten hovioikeudenkäynti jatkuu Turussa – tänään kuullaan syytettyjä

Poliisi uudistaa varustustaan kehityksen mukana, mutta myös väkivallan uhka on huomioitu – "Mukavampi seurata kohdetta luodinkestävällä ajoneuvolla"

Poliisin suorituskykyä on osittain parannettu väkivallan uhan takia, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Alanen. Poliisin kohtaama väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Samoin poliisin voimakeinojen käyttö on kaksinkertaistunut. Lue lisää