Irakilainen passidelegaatio ei tullutkaan, kuten piti – sisäministeriö odottaa delegaatiota yhä, viisumikin umpeutuu

Poliisi: Kolmekymppinen mies tunnusti sytyttäneensä Kiihtelysvaaran kirkon

Joensuun Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta epäiltynä vangittu 29-vuotias mies on myöntänyt sytyttäneensä kirkon tuleen, poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan kiihtelysvaaralaisen miehen kuulusteluissa antama kuvaus tapahtumien kulusta on yksityiskohtainen, ja kuvaukselle on saatu vahvistusta muusta esitutkintamateriaalista. Lue lisää