Intialainen tehdas on armotta raksuttava koneisto

Dokumenttiprojekti: Machines

Elämä tekstiilitehtaassa Intiassa on loputonta kangasvirtaa ja vaarallisia työvuoroja. Tehtaan työntekijät ovat kertakäyttötavaraa. Jos joku lähtee, aina löytyy uusi ihminen tilalle, ja jos venkuroit, saat selkääsi.

Dokumenttiohjaaja Rahul Jain kuvasi tehtaan työoloista kertovan dokumentin Intiassa Gujaratissa.

Machines on silmälle kaikessa karuudessaan esteettinen ja kiehtova näky. Upeita kankaita, vahvoja kemikaaleja, värejä ja rasittuneita miehiä tylsine katseineen. Vaikuttavinta dokumentissa on se, ettei selitetä vaan näytetään.

Yksi työntekijöistä kertoo saavansa 210 rupiaa, eli noin kolme euroa työvuorosta. 12-tuntisia työvuoroja hän tekee kaksi, jopa neljä putkeen tienatakseen rahaa 1?600 kilometrin päässä asuvalle perheelleen. Samanlaista työvuoroa tekevät niin lapset kuin aikuiset. Suoja-asuista, hanskoista tai ammattiliitosta ei ole tietoakaan. Taukoja ei pidetä.

Dokumentissa haastatellaan tavallisia, köyhyyttä kaukaa kotikylistään paenneita työntekijöitä. Pomoaan palkolliset eivät ole edes nähneet.

Myös tehtaan ylimieliseltä vaikuttava johtoporras pääsee ääneen. Johtaja ajattelee, että työntekijät ovat kiittämättömiä, ahneita ja saavat liikaa palkkaa.

Jain on onnistunut luomaan koukuttavan ja hypnoottisen tunnin mittaisen elokuvan, joka avaa länsimaalaiselle täysin käsittämättömiä työskentelyoloja ja niiden täydellistä toivottomuutta. Dokumentissa on tehtaan elämää kuvastava ikuisuuden ja muuttumattomuuden tuntu. Asialle ei voida tehdä mitään, tehtaan noidankehä on loppumaton, ja kaikki ovat taipuneet kohtaloonsa.

Vuonna 2016 julkaistu dokumentti on saanut useita kansainvälisiä palkintoja.

TV1 maanantai 29.1. klo 21.30