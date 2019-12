Influenssaepidemia alkamassa – vielä ehtii suojautua

HELSINKI

Influenssaepidemia on käynnistymässä Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Joissakin sairaanhoitopiireissä todettujen tautitapausten määrä ylittää jo epidemian määritelmän, mutta valtakunnallisesti ollaan vasta epidemian rajoilla.

THL:n tartuntarekisteriin on ilmoitettu sekä A- että B-viruksia. Tapauksia on kaikkialta maasta ja niitä on todettu kaikenikäisillä.

Influenssatapauksia oli viime viikon loppuun mennessä todettu eniten Pohjois-Karjalassa, missä THL on kirjannut influenssa-aktiivisuuden korkeaksi. Kohtalaiseksi influenssa-aktiivisuus on lisäksi luokiteltu Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa. Kaikkialla muualla maassa luokitus on arvioitu matalaksi.

Viikko sitten Suomessa oli annettu vajaat 900 000 influenssarokotetta rokotusrekisterin mukaan. Kaikkiaan THL on hankkinut 1,7 miljoonaa influenssarokotetta aikuisille ja lähes 120 000 nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille.

Rokotteen ehtii vielä ottaa, THL muistuttaa. Kannattaa kuitenkin toimia nopeasti, sillä rokotteen ottamisen jälkeen suojan muodostumiseen kuluu noin kaksi viikkoa.

Influenssaviruksia on Suomessa kaikkiaan neljää tyyppiä. THL:n influenssaseurantaan tulleista näytteistä on todettu molempia A -viruksia ja molempia B-viruksia. Suurin osa tutkituista näytteistä on kuitenkin ollut A-viruksia. Hengitystievirusinfektioiden seurantaan lähetetyistä näytteistä on todettu myös rino-, adeno-, entero- ja RS-viruksia.