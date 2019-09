Iltalehti: Ex-poikaystävä vangittu Somerolla kadonneen nuoren naisen taposta epäiltynä

HELSINKI

Nuori mies on vangittu epäiltynä Somerolla kadonneen nuoren naisen taposta. Asiasta ensin uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan epäilty on iältään 24-vuotias. Iltalehden tietojen mukaan vangittu on kadonneen entinen poikaystävä.

Poliisi tiedotti eilen, että 21-vuotiaan somerolaisnaisen katoamista tutkitaan epäiltynä henkirikoksena. Poliisi pyysi yleisöltä vihjeitä havainnoista, jotka liittyvät naiseen ja hänen autoonsa katoamisviikonloppuna. Somerolainen nuori nainen nähtiin poliisin mukaan viimeisen kerran lauantaina 8. kesäkuuta kotipihallaan Someron keskustassa. Hänen olisi pitänyt palata suorittamaan varusmiespalvelusta Porin prikaatiin Säkylään seuraavana päivänä eli sunnuntaina, mutta hän ei saapunut paikalle. Perhe teki naisesta katoamisilmoituksen 11. kesäkuuta. Poliisin mukaan tutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä hänen joutuneen henkirikoksen uhriksi viikonloppuna 8.–9. kesäkuuta. Käräjäoikeuden pakkokeinolistan mukaan 24-vuotias mies vangittiin viime perjantaina. Vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin suljetuin ovin. Poliisi ei ole kertonut, onko kadonneen naisen ruumista löytynyt. Poliisi ei ole tarkentanut sitäkään, onko rikoksesta epäiltyjä mahdollisesti useita.