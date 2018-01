Ilta on Jeanne Moreaun – Tarjolla kaksi elokuvaa ja henkilökuva

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme lauantain kiinnostavinta tv-elokuvaa

elokuvat

Ranskalaisen uuden aallon ikoni Jeanne Moreau kuoli heinäkuussa liki 90-vuotiaana. Kiintotähteä muistellaan tänään kahden elokuvan ja tuoreen henkilökuvan verran. Hissillä mestauslavalle oli läpimurto – Louis Mallen tyylikäs kohtalojännäri, jonka öisten kuvien ja Miles Davisin jazzin keskellä Moreau hehkuu kuin helmi. Elokuvan nimi vihjaa, mihin suuntaan rakastavaisten ja aviomiehen kolmiodraama kehittyy. (Ranska 1958)

Yle Teema & Fem lauantai 20.1. klo 21.00

Lisäksi:

Kuoleman tarina, Yle Teema & Fem lauantai 20.1. klo 22.27

Jeanne Moreau, Yle Teema & Fem klo 23.23

Man of Tai Chi

On ehkä liioiteltua sanoa, että Keanu Reeves on viisikymppisenä löytänyt uuden nuoruuden, mutta toimintasankarina hän pärjää kuin Speedin ja Matrixin päivinä. Elokuvissa 47 Ronin ja Man of Tai Chi hän otti haltuun itämaisten toimintaspektaakkelien perinnettä – jälkimmäisessä jopa ohjaajana. Tiger Hu Chen taituroi siinä taistelijana, joka iskee alamaailman laittomissa otteluissa. Reeves itse on mysteerimies Donaka. (USA/Kiina 2013)

Kutonen lauantai 20.1. klo 21.00

Vuohia tuijottavat miehet

Kaikkia keinoja kokeillaan, kun suurvalta varjelee etujaan – ainakin, jos Grant Heslovin elokuva todella pohjautuu tositapahtumiin. Se tutustuu USA:n armeijan salaiseen psyykkiseen yksikköön, jossa treenataan jedikykyjä muun muassa tuijottamalla. Yleinen vinksahdus ja George Clooney ja Jeff Bridges tuovat mieleen Joel ja Ethan Coenin elokuvat. Tosin veljekset eivät ole ikinä päästäneet käsistään näin summittaista sekoilua. (USA 2009)

TV2 lauantai 20.1. klo 22.05