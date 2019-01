Ilmoituksia, jotka liittyvät usein hoitajamitoitukseen, tehdään sekä kuntien omien että yksityisten hoivakotien toiminnasta

KSML: Vihreiden Touko Aalto lähtee mukaan eduskuntavaaleihin: "Terveyteni mahdollistaa ehdolle lähtemisen"

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto lähtee ehdolle kevään eduskuntavaaleissa, uutisoi Keskisuomalainen. Aalto on aiemmin sanonut, että hänen aikomuksenaan on asettua ehdolle, mutta ensin hänen on kuunneltava terveyttään. Lue lisää