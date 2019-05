Ilmavoimien sotaharjoituksen tapahtumat syyteharkintaan – Esitutkinnassa kuulusteltiin 21 epäiltyä, rikosnimikkeinä pahoinpitely ja palvelusrikos

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumat ovat siirtyneet syyteharkintaan, kertoo Puolustusvoimat.

Epäillyt teot tapahtuivat 26. - 27. marraskuuta vuonna 2018 sotaharjoituksen yhteydessä Jämsän Hallissa. Kyse on ollut harjoituksessa tapahtuneesta Porin Prikaatin varusmiehistä koostuneiden maaliosastojen kiinniotoista ja kuulusteluista, joista vastasi Ilmasotakoulun varusmiehistä koostuva harjoitusjoukko. Paikalla on ollut myös joukon kouluttajina toimineita ammattisotilaita, jotka ovat valvoneet toimintaa.

Tilanteessa epäillään tapahtuneen ylilyöntejä, joiden epäillään täyttävän pahoinpitelyn ja palvelusrikoksen tunnusmerkistön.

"On epäiltävissä, että maaliosaston varusmiehiä on tahallaan kylmetetty riisumalla heiltä vaatteita ja kenkiä sekä pitämällä heitä pitkiä aikoja lumihangessa. Joitakin varusmiehiä oli myös pidetty lyhyitä aikoja avannossa. Osa varusmiehistä sai lieviä vammoja kylmälle altistumisesta, jotka vaativat lääkärissä käyntiä.", Pääesikunnan aiemmassa tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnassa on kuulusteltu yhteensä 21 epäiltyä. Heistä kolme on ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Kaikkien epäiltyjen henkilöiden osalta epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Kaikki kahdeksan asianomistajaa ovat armeijan mukaan Porin Prikaatin varusmiehiä, joiden palvelus on jo päättynyt.

Ilmasotakoulun johtaja ja Porin prikaatin komentaja ovat päättäneen tiistaina, että asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjäksi on määrätty Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen.