Hiihtolomalla riittää lunta kaikkialla – eniten pohjoisessa ja idässä, vähiten Ahvenanmaalla

HELSINKI

Hiihtolomalla parhaillaan olevia koululaisia hemmotellaan koko rahan edestä, koska lunta on nyt kaikkialla. Myöskään paukkupakkaset eivät alkuviikolla kiusaa, ja etelässä nautitaan edelleen lämpöasteista.

Sunnuntaita vietetään koko maassa poutaisessa ja melkeinpä selkeässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa ovat nollasta muutamaan plusasteeseen, kun taas pohjoisessa ollaan jonkin verran pakkasella. Aivan maan pohjoisosassa mittari saattaa näyttää kymmentä miinusastetta.

Sunnuntaina jalankulkijoita varoitetaan suuressa osassa maata erittäin liukkaista jalkakäytävistä.

Sunnuntaina ei sateita

Sateita ei sunnuntaina ole luvassa, mutta maanantaina on lunta luvassa jonkin verran maan pohjoisosaan. Uutta lunta saattaa sinne kertyä kymmenisen senttiä.

Tiistaina ja keskiviikkona lumisateita voi odottaa maan keskiosissa, joskin alueen eteläosissa sateet ovat vetisempiä.

Lämpötiloissa jatketaan viikon puoliväliin asti melko lailla entiseen malliin, eli maan etelä- ja keskiosissa on muutamia plusasteita. Maan itä- ja pohjoisosissa mitataan puolestaan miinusasteita.

Torstaina ja perjantaina korkeapaine alkaa Ilmatieteen laitoksen mukaan voimistua Skandinavian ylle, jolloin sää selkenee ja poutaantuu. Samalla sää myös pakastuu, kun virtaus kääntyy pohjoiseen.

Ilomantsissa lumen syvyys yli 80 senttiä

Paljon lunta löytyy Ilmatieteen laitoksen mukaan Keski- ja Pohjois-Lapista, jossa on yleisesti yli 60 sentin kinokset. Utsjoella lunta on vieläkin enemmän eli yli 70 senttiä. Pohjois-Karjalan Ilomantsi panee vielä paremmaksi: siellä lunta on yli 80 senttiä.

Maan keskiosassa lunta on yleisesti 40–50 senttiä, joillakin paikkakunnilla jopa 60 senttiä. Eteläosissa lunta on 30–40 senttiä, lounaisosissa ja länsirannikolla hieman vähemmän eli reilut 20 senttiä.

Vähiten lunta on tällä haavaa Ahvenanmaalla, missä lumen syvyys on 5–6 senttiä.

Lämpöaallo t eivät haittaa hiihtokeskuksia

Etelän hiihtokeskuksissa ollaan tyytyväisiä hiihtolomakauden alkuun, eivätkä viime päivien lämpimät säät uhkaa rinteitä tai latuja. Näin vakuuttavat Messilän hiihtokeskuksen rinnepäällikkö Sami Mattiniemi ja Vihti Ski Centerin rinneyrittäjä Sami Uotila.

– Säät ovat mitä parhaimmat lasketteluun, parhaat kevättalven aurinkosäät. Ennusteiden puolesta on odotettavissa hyvää hiihtolomaa, Uotila sanoo.

Hän uskoo, että lähikeskukset myös hyötyvät ekokysymyksistä, koska lumisen talven takia ei enää tarvitse ajaa kauas lumen perässä.

Mäen päältä lauantaina tavoitettu Mattiniemi sanoi, että hiihtolomakauden alku näyttää upealta.

– Keli on mitä parhain. Pikku Fön -tuuli ei hiihtokeskuksiin vaikuta. Alkutalvesta pohjat tietysti tehtiin, ja välillä tuli luntakin aika paljon. Rinteen pinta pysyy tosi hienossa kunnossa, Mattiniemi sanoi.

STT