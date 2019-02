Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä – VR harventaa junavuoroja lumitöiden vuoksi

Ajokeli on sunnuntaina laajalti erittäin huono runsaan lumisateen vuoksi. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta sanoo, että Ahvenanmaalla lunta on satanut noin 14 ja maan etelä- ja keskiosissa noin 10 senttimetriä.

Ajokeli on erityisen huono sivuteillä, joita ei ole aurattu. Myös kinostuva sekä pöllyävä lumi saattaa haitata liikennettä.

Maanantaina lumisateita on luvassa Kainuuseen ja Lappiin. Etelässä ajokeli on tuolloin jo normaali ja lumisateen sijasta on luvassa pikkupakkasta.

Myös Traffic Managemet Finland on antanut oman liikennevaroituksensa maan etelä- ja keskiosiin. Varoituksen mukaan ajokeli on erittäin huono runsaan lumisateen, lunta kinostavan tuulen sekä pöllyävän lumen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuun aikana lunta on satanut harvinaisen paljon. Sunnuntain lumisateet eivät ole kuitenkaan tilastollisesti mitenkään poikkeuksellisia.

Valtionyhtiö VR pyytää verkkosivuillaan matkustajia varautumaan viivästyksiin kaukoliikenteessä "haastavien sääolosuhteiden vuoksi".

Ainakin kolmessa kaukojunavuorossa on sivujen mukaan myöhästymisiä. Helsingistä Pieksämäelle matkaava juna on VR:n mukaan "teknisen vian" vuoksi myöhässä peräti kaksi tuntia.

Lähiliikenteen asemien laituri- ja raidealueilla tehdään VR:n mukaan lumitöitä, joten sen vuoksi N-junaliikennettä harvennetaan sunnuntaina.