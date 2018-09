Ilmastomarssi keräsi kymmeniätuhansia ihmisiä kaduille Ranskassa

Työstressi ei sovi perussairautta poteville miehille – lisää ennenaikaista kuolleisuutta

Työstressi on laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan erityisen haitallista miehille, joilla on sairaalahoitoa vaatinut diabetes tai joilla on ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus. Heidän joukossaan työstressiä kokevilla oli liki kaksinkertainen ennenaikaisen kuoleman riski verrattuna samoja sairauksia sairastaviin miehiin, jotka eivät raportoineet työstressistä. Lue lisää