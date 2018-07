Ilmailun uudesta aikakaudesta saatiin esimakua Malmilla – katso video Suomen ensimmäisestä sähkölentokoneesta

Malmilla lennähdettiin ilmailun uuteen aikakauteen, kun Suomen ensimmäinen sähkölentokone nousi ilmaan tiistaina.

Sloveniassa valmistettua kaksipaikkaista Pipistrel Alpha Electro -konetta lensi pilotti Jussi Frisk. Koneen omistaa Helsingin sähkölentokoneyhdistys.

Friskin mukaan slovenialainen tehdas on rakentanut useita satoja lentolaitteita, jotka on havaittu luotettaviksi. Hyvään lentokoneen pohjaan on tehty uusi sähköinen voimalinja.

–Sähköinen voima ei muuta muuksi varsinaista lentämistä, mutta se täytyy kyllä ottaa huomioon kehonkäytössä ja lentotilojen valinnassa, Frisk sanoo Lännen Medialle.

Sähkölentokoneista ennustetaan tulevaisuuden ilmailun mullistajaa.

Pipistrel Alpha Electro -sähkömoottorilentokone on kehitetty koulutuskäyttöön ja sen akuista riittää virtaa noin tunnin lentoon.