Illan uutuussarja paljastaa: Ovatko Lenitan Airiston intohimona miehet vai isänmaa

Kaunis elämä raottaa kahdeksan tunnetun kaunottaren elämää. Sarja alkaa Lenita Airistolla.

Kaunis elämä tiistaina

Millaiset arvot, mikä voima piilee Lenita Airiston taustalla?

Avan uusi julkisuuden henkilöiden elämäntarinoita esittelevä sarja Kaunis elämä raottaa kahdeksan sertifioidun kaunottaren, kuten Lenita Airisto heitä kutsuu, elämää uudella tavalla.

Airiston lisäksi ohjelmassa mukana ovat Riitta Väisänen, Heidi Sohlberg, Lola Odusoga, Tarja Smura, Karita Tykkä, Lotta Näkyvä ja Pia Lamberg. Jokainen näistä suomalaisen kauneuden oman aikansa edustajista saa jaksonsa, jossa tutustutaan juuri hänen elämäänsä.

Sarjan aloittaa ehkä itseoikeutetustikin Lenita Airisto, joka Armi Kuuselan ja Teija Sopasen jälkeen kruunattiin Suomen Neidoksi vuonna 1954 – samana vuonna, jona Riitta Väisänen syntyi.

Airiston elämän vahvana punaisena lankana liehuu isänmaallisuus. Lapsuusajan sodan kauhujen ja puutteiden keskeltä juontuu myös ymmärrys siitä, että kauneus on lisäarvo. Tämä oivallus on rohkaissut Airistoa raivaamaan uusia polkuja elämässä.

–Yhdistettynä älyyn kauneus on kuin tappava ase, koska sillä mennään minne vaan, Airisto sanoo.

Ja kyllä hän on mennytkin. Airisto on loistanut vuosikymmenestä toiseen ympäri maailmaa sydämessään palo Suomen puolesta. Kuten Lotta Näkyvä toteaa: "Yksi Lenitan uran salaisuuksista on vahva tarve auttaa."

Ohjelman kanssasisaret odottavat paljastuksia Lenitan miessuhteista yhtä lailla kuin katsojatkin, ja joitakin kurkistuksia niihin myös saadaan.

Päällimmäiseksi Lenitan elämästä jää kuitenkin ajatus siitä, että joka naisella olisi hänestä jotakin opittavaa: Kanna itsesi ylväästi, kohtaa tilanteet ja ihmiset rohkeasti ja edistä niitä asioita, joilla on elämässä todellista merkitystä.

Ava tiistai 20.2. kello 21.00.