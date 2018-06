Ilja Janitskinille lisää syytteitä MV-jutussa – Janitskin kiisti kaikki oikeudessa

HELSINKI

MV-julkaisua koskevassa vyyhdissä luettiin keskiviikkona lisää syytteitä julkaisun perustajaa Ilja Janitskinia kohtaan.

Helsingin käräjäoikeudessa luettiin keskiviikkoaamupäivänä Janitskinille syytteet muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta ja kahdesta tekijänoikeusrikoksesta.

Keskiviikkoisten juttujen käsittely koskee muita asioita kuin niitä, mitä toistaiseksi kokonaisuudessa on puitu. Kaikissa keskiviikkoisissa jutuissa vastaajana on pelkästään Janitskin.

Käsittely alkoi tänään puoli kymmenen aikaan, ja aamupäivällä sali oli huomattavasti väljempi kuin aikaisemmissa oikeudenkäynneissä. Mediaa oli niin ikään huomattavasti aiempia istuntoja vähemmän. Lännen Media seuraa oikeudenkäyntiä istuntopäivän ajan oikeussalista.

Kyse MV:n jutuista

Keskiviikkoisissa jutuissa tekijänoikeusrikoksissa on kyse MV-julkaisussa julkaistuista jutuista, jotka on alun perin julkaistu muissa julkaisuissa. Tekijänoikeusrikokset perustuvat muun muassa Seura-julkaisun Isän pikajuna -blogissa julkaistuihin juttuihin vuonna 2015.

Toinen tekijänoikeusrikos koskee Kouvolan Sanomien kuvaajan ottamia valokuvia, joita on vuonna 2016 julkaistu MV-julkaisussa ilman asianmukaista lupaa ja ilman tekijänoikeusmerkintöjä.

Kihlakunnansyyttäjä J uha-Mikko Hämäläisen mukaan MV-julkaisussa ilmestyneet kyseiset kirjoitukset ja kuvat eivät mene lehdistön sitaattioikeuden piiriin.

– MV-julkaisun toiminta perustuu pitkälti siihen, että hyödynnetään laajalti muiden tuottamaa aineistoa, Hämäläinen sanoi.

Törkeässä kunnianloukkauksessa on puolestaan kyse kahdesta jutusta, joita MV-verkkojulkaisussa on julkaistu kaakkoissuomalaisesta yksityishenkilöstä vuonna 2017. Syyttäjän mukaan juttujen sävy on kyseistä henkilöä loukkaava. Juttujen vaikutusta on syyttäjän ja puolustuksen mukaan lisännyt se, että henkilö asuu pienellä paikkakunnalla.

– Päämieheni on saanut lukuisia uhkaavia ja loukkaavia viestejä Facebookissa, yksityishenkilön puolusustusasianajaja lisäsi.

Laittomassa uhkauksessa on kyse joulukuussa 2015 julkaistusta MV-julkaisun kirjoituksesta, joka koskee sanomalehti Kalevaa. Toissijaisena syytteenä jutussa on julkinen kehottaminen rikokseen.

Kirjoituksen kommenttikentässä on julkaistu kommentti, jossa kehotetaan syytteen mukaan tappamaan lehden vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen .

Julkaisun vuoksi Karvonen on joutunut pitämään turvalaitteistoa kotonaan. Karvonen osallistui puhelinyhteyden välityksellä oikeudenkäyntiin.

– Kyse on perheeni turvallisuudesta, Karvonen totesi oikeudenkäynnissä.

Kyseistä kommenttia ei ollut lisätty jutun kirjallisiin todisteisiin, joten myös kommenttia käsiteltiin Karvosen kuulemisessa.

Janitskin kiisti syytteet

Janitskin kiisti kaikki keskiviikkona julkaistut syytteet ja sen, että olisi MV-lehtien julkaisusta vastaava henkilö. Syytteissä on kyse siitä, onko Janitskin ollut vastuussa paitsi MV-julkaisun jutuista myös juttujen kommenttiosioista.

Janitskin myös kiisti kaikki korvausvaatimukset, joita häneltä vaaditaan.

Hänen puolustusasianajajansa toisti, ettei kyse ollut varsinkaan ansiotoiminnasta.

– Kiistoperusteena on aseman puuttuminen, hänen puolustusasianajajansa sanoi.

Puolustus ei kuitenkaan kiistänyt sitä, että jutut on MV-julkaisussa julkaistu.

– Janitskinilla ei ole mitään tekemistä tällaisen kommentin kanssa, Janitskinin puolustusasianajaja sanoi viitaten laittomaan uhkaukseen liittyvään kommenttiin.

Keskiviikkona on määrä käsitellä myös muita syytteitä.

Sanomalehti Kaleva, jonka päätoimittaja on jutussa asianomistajana on yksi Lännen Median osakkaista.

Korjattu 20.6. kl 10.45: Korjattu tieto, että Karvonen olisi joutunut hankkimaan kommentin vuoksi turvajärjestelmän. Kyse oli siitä, että hän joutui jatkamaan sen pitämistä.

Karvosen sitaattia lisätty ja osuutta täydennetty.