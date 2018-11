IL: Poliisi haki kapteenin pois koneesta – Dubain lento lähti ilmaan kolme tuntia myöhässä

Talvivaaran ympäristövahinkoja puidaan vielä KKO:ssa – Perä ja Lammassaari saivat rajoitetun valitusluvan

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Talvivaara Sotkamon toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineelle Pekka Perälle ja tuotantojohtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle. Valituslupa koskee ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkintaa. Tulkittavana on, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö tilanteessa, jossa haitallisten aineiden määrä on ollut huomattavasti ympäristöluvassa arvioitua suurempi, mutta luvassa ei kuitenkaan ole asetettu aineille tarkkoja päästörajoja, KKO kertoo tiedotteessa.