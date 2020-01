Ihmiset pakenivat jalkakäytävällä ajaneen auton edestä yöllä Kotkassa – kuski kiinni takaa-ajon jälkeen

Analyysi: United Brotherhoodin ilmoituksen ajoitus oli tuskin sattumaa – Voiko oikeus lakkauttaa toiminnan, jota ei ole?

Ajankohta ilmoitukselle Suomen väkivaltaisimmaksi rikollisjengiksi luokitellun United Brotherhoodin toiminnan lopettamisesta tuskin oli sattumaa. Keskiviikkona on määrä käynnistyä oikeudenkäynti, jossa syyttäjä ajaa Poliisihallituksen kannetta UB:n toiminnan kieltämiseksi. Kanne on osa 1,5 vuotta kestänyttä viranomaisoperaatiota, jossa poliisi on pyrkinyt lamauttamaan UB:n toiminnan. Lue lisää