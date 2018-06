Hyvinvointialan Rajakangas: "Surullista, että valtakunnasta ei löydy sellaista hallitusta, joka saisi soten maaliin ilman härdellejä"

LÄNNEN

Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo, ettei soten lykkääntymisen vuodella tarvitse tarkoittaa valinnanvapauden siirtymistä. Liitto valvoo yksityisten palveluntarjoajien etua.

–Mitä olen uutisia lukenut, niin valinnanvapaus voidaan toteuttaa hallituksen vastineen mukaisesti. Eli henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli 2021, sote-keskukset 2022 sekä suun terveydenhuolto 2023.

Rajakangas sanoo, että maakunnat voivat valmistella valinnanvapautta siitä hetkestä alkaen, kun lait hyväksytään, vaikka maakuntavaaleja ei olisi vielä pidetty.

Soten siirtyminen jälleen kerran harmittaa siitä huolimatta.

–Sinänsä on surullista, että tässä valtakunnassa ei ole sellaista hallitusta, joka saisi sote-uudistuksen maaliin ilman härdellejä.

Hyvinvointialan näkökulmasta sote-uudistus on laimentunut huomattavasti hallituksen alkuperäisistä suunnitelmista. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon asiakassetelit päätettiin viime vuonna rajata ulos.

–Aina kun annetaan lisäaikaa, se käytetään. Silloin positiiviset vaikutukset, hoitoon pääsy ja terveyserojen kaventuminen, siirtyvät eteenpäin. Mitä pidemmälle siirretään, sitä kauemmas tavoite liukenee.

Rajakangas vakuuttaa, että yksityinen puoli joka tapauksessa tukee hallituksen vastineen mukaista sote-uudistusta.

–Heikennyksistä huolimatta haluamme olla mukana, kun sote-keskukset ja asiakasseteli toteutuvat. Suun terveydenhuollossa meillä on ollut koko ajan kritiikkiä, että määrätyllä rahalla ei pystytä ihmisten suita hoitamaan.

Julkisuudessa on pohdittu useaan otteeseen, olisiko nykyinen järjestelmä yksityisille taloudellisesti tuottavampi kuin laimentunut sote-uudistus.

–Tätä on kysytty meidän jäseniltä, ja vastaus on ollut, että saattaa olla, mutta me kuitenkin haluamme soten ja valinnanvapauden.