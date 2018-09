Huumorin keinoin rasismia käsittelevä elokuvaohjaaja Spike Lee saapuu tänään Suomeen – "En käytä sanaa komedia"

Palkittu ohjaaja Spike Lee , 61, on yksi merkittävimmistä yhdysvaltalaisista nykyelokuvantekijöistä. Yli 20 elokuvan lisäksi hän on ohjannut esimerkiksi art-house-pätkiä, dokumentteja, mainoksia, lyhytelokuvia ja videopelin.

Hän on myös ohjannut musiikkivideon muun muassa edesmenneelle Michael Jacksonille , jonka videon kuvauksia varten Lee oli valmis lahjomaan brasilialaisen huumeruhtinaan.

Yhdysvaltalaisen New York Post -lehden viihdesivusto Page Sixin mukaan Lee halusi kuvata Jacksonin vuonna 1996 ilmestyneen They Don’t Care About Us -kappaleen musiikkivideon Rion slummissa Brasiliassa. Siihen aikaan Santa Mariaksi kutsuttu slummi oli huumeruhtinas Márcio Amaro de Oliveiran eli Marcinho VP:n hallussa.

Paikallinen poliisi ei suostunut kiipeämään kukkulalla sijaitsevaan slummiin, ja siksi Leen ja hänen kuvausryhmänsä piti pyytää Marcinholta suojelua, jotta kukaan ei kävisi artistiin käsiksi.

– Lopulta emme maksaneet penniäkään. Kysyimme vain lupaa. Tyyppi oli kova Michael Jackson -fani, Lee kertoi sivustolle syyskuussa.

Atlantasta kansainvälisille valkokankaille

Alkujaan palkitun ohjaajan ura alkoi Atlantasta, Georgian Morehouse Collegesta, joka on historiallisesti tunnettu musta yliopisto. Morehousessa hän ohjasi myös ensimmäisen opiskelijaelokuvansa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen Lee siirtyi New Yorkiin, Tischin taidekouluun, jossa hän suoritti maisterintutkinnon.

Ensimmäisen kokopitkän elokuvansa, She’s Gotta Have It, Lee ohjasi vuonna 1986. Elokuva on romanttinen tarina, jossa nuori nainen nimeltä Nola Darling pyörittää kolmea miestä yhtä aikaa. Elokuvassa yksi miehistä raiskaa Nolan rangaistukseksi naisen seksuaalisesta halusta.

Elokuvasta on myös tehty uusi versio Netflix-suoratoistopalveluun, jossa Nola Darlingin elämää kuvataan She’s Gotta Have It -nimisessä sarjassa (2017–).

Uransa aikana Lee on käsitellyt seksuaalisen vapautumisen lisäksi muun muassa ennakkoluuloja, amerikkalaisessa yhteiskunnassa piilevää rasismia ja erityisesti mustiin ja muihin rodullistettuihin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tästä uusin esimerkki on Leen tuore elokuva BlacKkKlansman (2018), joka on 1970-luvulle sijoittuva tarina poliiseista, jotka soluttautuvat Ku Klux Klan -rasistien leiriin. Yksi vihaa lietsovista rasisteista on Jasper Pääkkösen esittämä Felix Kendrickson.

Elokuva perustuu osittain tositapahtumiin, sillä elokuvan päähenkilö Ron Stallworth oli oikeasti ensimmäinen afroamerikkalainen poliisi Coloradossa.

Historiaan liittyvä fiktiivinen elokuva on kuitenkin samalla nykypäivää ja presidentti Donald Trumpia esittävä kuvaus mustien ja rodullistettujen ihmisten todellisuudesta. Elokuvassa näytetään esimerkiksi pätkiä vuodentakaisista Charlottesvillen mielenosoituksista, jotka alkoivat äärioikeistolaisten rasistien kokoontumisesta.

Vaikka BlacKkKlansman on poliittisten kannanottojensa lisäksi myös viihdyttävä, Lee ei koskaan halunnut tehdä elokuvasta hassuttelua.

– Erittäin vakavia asioita on käsitelty ennenkin huumorin kautta. En silti käytä sanaa komedia, Lee kertoo Vanity Fairin tuoreessa haastattelussa.

Hollywood-tähden luoja

BlacKkKlansman on ollut Suomessa suuri menestys, mikä johtuu ajankohtaisen aiheen lisäksi todennäköisesti myös näyttelijä Jasper Pääkkösestä. Elokuvan on nähnyt Suomessa jo 166?000 katsojaa.

Eikä ihme, onhan Pääkkösestä tullut muutamassa kuukaudessa maailmanluokan tähti, joka sai kutsullaan maailmanluokan ohjaajan saapumaan Suomeen.

Pääkkösen menestyksestä huolimatta Leen tosifanit muistanevat ohjaajan kuitenkin parhaiten elokuvastaan Do the Right Thing – Kuuma päivä (1989), joka sinkosi Leen kansainväliseen tietoisuuteen.

Elokuva esitetään myös Helsingin Bio Rexissä Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalilla tänään lauantaina. Elokuvan jälkeen Lee pitää uraansa koskevan mestarikurssin, jonka sisältöä ohjaaja ei ole paljastanut etukäteen.