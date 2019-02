HUS:n hallintoylilääkäri: "Samat asiat nousevat taas esille sote-lausunnossa"

Helsingin yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen sanoo, ettei perustuslakivaliokunnan sote-lausunnossa perjantaina ollut mitään yllättävää pitkään keskustelua seuranneelle.

–Oli hienoa, että perustuslakivaliokunta sai aikaan yksimielisen lausunnon ja että heidän selkeä linjansa piti. Lausunnossa on hyvin samalla tavalla kuin kahdessa edellisessäkin nostettu asioita esiin. Tietyt asiat ovat teknisesti vaikeita ratkaista, ja tässä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen yrityksen paikka pystyä löytämään näihin asioihin ratkaisu, Lasse Lehtonen sanoo Lännen Medialle.

Lasse Lehtonen on tuonut matkan varrella esille sote-lakipakettiin liittyviä ongelmia. Hänen mukaan ne eivät ole hävinneet minnekään.

–Samat perusasiat häiritsevät edelleen, ja joihinkin niistä on vaikea löytää tässä mallissa toimivaa ratkaisua.

Lehtosen mukaan perustuslakivaliokunnan sote-lausunnon kohta EU-notifikaatiosta on sama kuin viime kierroksella toukokuussa 2018, ja asian varmistaminen on jäänyt silti kesken.

–Perustuslain ja Eurooppa-oikeuden suhde on vähän kuin harakka tervatulla pyrstöllä. Jos perustuslaki edellyttää että julkinen valta tuottaa palvelut, ja EU-oikeus edellyttää kohtelemaan neutraalisti eri tyylisiä kilpailijoita, niin on vaikea pistää julkista ja yksityistä kilpailemaan keskenään. Se on lähes mahdoton tehtävä, Lehtonen sanoo.

Lehtosta epäilyttää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

–Se ei mielestäni tämmöisen mekanismin tuottajamallissa onnistu.

Terveydentilan tietosuoja askarruttaa

Lasse Lehtonen on seurannut erityisen tarkkaan tietosuojaan liittyviä asioista. Hän on tehnyt oikeustieteen väitöskirjansa potilaan yksityisyydensuojasta.

–Huolenaiheita on, kun tietoja halutaan liikuttaa ja hyödyntää niin laajasti. Kuitenkin on kysymys yksityiselämän ydinalueeseen liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista. Niitä ei ole ollut tapana ihan toreilla ja turuilla jaella, Lehtonen kuvailee.

Häntä huolettaa myös yleiset oikeusturvaan liittyvät kysymykset.

–Keskitetty hallintomalli on ollut valtiovarainministeriön suosiossa. Mennään raha edellä, mutta mikä on oikeasti yksittäisen ihmisen mahdollisuus saada perustuslain edellyttämiä palveluita, hän pohtii.

Lehtonen arvioi, että muun muassa rahoituksen laskentaperusteita on vaikeita ratkaista viikossa tai parissa.

–Jos ei sitten hallitus ole jo etukäteen jo syksyn aikana tehnyt suunnitelmaa B eli siellä on valmiit ehdotukset olemassa, Lehtonen epäilee.