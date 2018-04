Huono ajokeli palaa osaan maata maanantaina

HELSINKI

Ensi viikolla luvassa voi olla jälleen yöpakkasia, erityisesti tiistain vastaisena yönä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

Sunnuntaina luvassa on maan etelä- ja keskiosissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin pientä lumi- tai räntäsadetta. Etelässä on luvassa vesi- tai lumikuuroja. Lämpimintä on lounaassa, jossa lämpötila voi hipoa kymmentä astetta.

Maan pohjoisosassa saadaan sunnuntaina paikoin joitakin lumikuuroja. Alimmillaan yön lämpötila voi laskea kymmeneen miinusasteeseen.

Talvirenkaistakaan ei kannata vielä luopua. Maan keskivaiheilta itä- ja pohjoisosiin ulottuvalla alueella on jälleen maanantaina luvassa osin lumena tulevia sateita ja huonoa ajokeliä.

STT