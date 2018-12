Humalaista Rooman-lennon kapteenia vastaan nostettiin syyte, kertoo STT – loppuvuonna on ilmennyt jo kaksi lentäjän päihdetapausta

YK:n ihmisoikeusjulistus täyttää tänään 70 vuotta – "Suomessa taloudelliset oikeudet tulisi nähdä enemmän ihmisoikeuksina"

Ihmisoikeusliiton mukaan Suomessa on syytä juhlaan, vaikka perusturvan taso on matala ja köyhyys on ihmisten arkea. "Juhlapäivänä kannattaa pohtia, kuinka ajankohtainen ihmisoikeuksien julistus on nykyään." Lue lisää