Huippukokous sotkee Helsingin keskustaliikenteen täysin — Saattueiden liikkuminen rajoittaa asukkaiden pääsyä kotitaloihinsa

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien huippukokous aiheuttaa merkittäviä poikkeusjärjestelyjä Helsingin keskustassa sunnuntaina ja erityisesti maanantaina. Helsingin poliisi ja Helsingin kaupunki tiedottavat häiriöistä nettisivuillaan ja sosiaalisen median tileillään.

Helsingin poliisin mukaan tiedossa ei ole vielä, mitä reittiä suurvaltojen johtajat Donald Trump ja Vladimir Putin saapuvat Helsinkiin. Tämän takia poliisi ei voi etukäteen kertoa, minne kaikkialle liikkumista koskevat häiriöt yltävät.

Keskeiset sisääntuloväylät Helsinkiin, Mannerheimintie ja osa satamista saattaa olla suljettuina pitkiäkin aikoja maanantaina. Pääkaupunkiseudulla liikkuu vierailun aikana useita saattueita.

– Saattueiden reitti varmistuu vasta viime hetkellä ja viimeistään sitten, kun saattue on perillä, kertoi vt. apulaispoliisipäällikkö Heikki Porola Helsingin poliisilaitokselta Helsingin kaupungintalolla lauantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Kaupungissa on tällä hetkellä ilmoitettu 16 mielenosoitusta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki muut järjestetään maanantaina. Tosin sunnuntain mielenosoitus on arvioiden mukaan suurin. Myös mielenosoitukset saattavat muuttaa saattueiden reittivalintaan.

Varmaa on, että suurvaltojen johtajien kokous sulkee laajoja alueita ja lukuisia katuja Helsingin keskustasta. Lisäksi julkinen liikenne on pitkiä aikoja pysähdyksissä.

Presidentinlinnan ympäristöön ei kannata yrittää maanantaina edes jalan, sillä alueella on erittäin tiukat turvatoimet. Koko Kauppatori ja sen edustan vesialue on suljettu kaikilta ulkopuolisilta.

Helsingin poliisilaitos kuvailee turvajärjestelyjä huippukokouksen ympärillä mittaviksi. Helsingin poliisi on saanut apuja muilta poliisilaitoksilta ja viranomaisilta.

– Kaikista turvajärjestelyistä emme tietenkään voi kertoa. Poliisi pyrkii siihen, että huippukokous aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä normaaliin elämään, totesi vt. poliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisista.

Tämän lisäksi poliisi on varmistanut, että normaalit hälytystehtävät hoituvat niin kuin tavallisestikin. Hälytysajoneuvot pystyvät liikkumaan koko kaupungissa lähes häiriöttä sulkualueista huolimatta, poliisi vakuuttaa.

– Myös mielenosoitusten turvallisuus pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä emme usko, että mielenosoitukset aiheuttavat merkittäviä häiriöitä, Kopperoinen arvioi lauantaina.

Suurvalojen päämiesten ja heidän pääministeriensä vierailu Suomessa herättänee yleisön kiinnostuksen. Poliisin ennakkoarvion mukaan Eduskuntatalon portaat ja Esplanadinpuisto saattavat olla otollisia paikkoja nähdä vilaus tarkoin suojatuista saattueista.

Poliisi kehottaa asukkaita välttämään ikkunoissa ja parvekkeilla roikkumista saattueiden lähestyessä.

– Tällainen voi aiheuttaa poliisioperaation kyseiseen huoneistoon, totesi vt. apulaispoliisipäällikkö Heikki Porola Helsingin poliisista tiedotustilaisuudessa.

Vaikka suurvaltajohtajilla on omat turvallisuusdelegaationsa mukanaan, vastuu vierailuun liittyvistä turvatoimista on Suomen viranomaisilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asetta käyttävät tarvittaessa suomalaiset poliisit.

– Lähtökohta on se, meillä hyvä yhteistyö molempien delegaatioiden turvaorganisaatioiden kanssa, mutta Suomen maaperällä turvallisuudesta vastaavat Suomen viranomaiset, Porola muotoili Lännen Medialle.

Myös Helsingin kaupunki on varautunut mittaviin järjestelyihin ja häiriöihin huippukokouksen yhteydessä. Maanantaina kannattaa varautua siihen, ettei saattueiden reittien varrella pääse välttämättä edes omaan kotitaloonsa tai työpaikalleen sisälle ilman pitkiä viivästyksiä.

Myös raitiovaunu- ja bussiliikenne takkuavat pahasti maanantaina.

– Kun saattue liikkuu ja katuja suljetaan, raitiovaunut ja bussit pysähtyvät käytännössä niille sijoilleen. Katkosten jälkeen liikenteen normalisoituminen saattaa kestää tuntikausia, arvioi toimitusjohtajan sijainen Ilmari Mäkinen HSL:stä.

HSL:n mukaan parhaiten toimivat metrot ja lähijunat. Keskusta-alueella kannattaa varautua liikkumaan jalan tai polkupyörällä.

– Lähtökohtaisesti emme hyvitä häiriön vaikutuksia esimerkiksi kausilippujen hinnassa. Mutta jos haitta on merkittävä, korvausta voi hakea jälkikäteen ja katsomme sitten tilanteen.

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori muistutti, että Helsingillä on hieno tilaisuus osoittaa maailmalle, kuinka toimiva ja puhdas kaupunki se on.

– Helsinkiin on tulossa arviolta parituhatta kansainvälistä toimittajaa. Helsinki on hieno kansainvälinen metropoli, jossa ihmisillä on oikeus osoittaa mieltä asioista, joista he ovat huolissaan. Uskon, että kaikki sujuu rauhallisesti, Vapaavuori sanoi.

Yksi huippukokouksen aikaan suljetuista alueista on mediakeskuksena toimiva Finlandiatalo. Poliisi pyrkii varmistamaan, että myös journalistien turvallisuus on taattu huippukokouksen ajan.

Tilanne huippukokouksen ympärillä elää jatkuvasti, mikä haastaa viranomaiset. Esimerkiksi lauantaina aamupäivällä Helsinkiin oli ilmoitettu 16 mielenosoitusta, joista sunnuntaina järjestettävä ihmisoikeusmielenosoitus Helsinki Calling on suurin.

– Arvioitu osallistujamäärä on tuhansia ihmisiä. Vastamielenosoituksia ei toistaiseksi ole ilmoitettu, Helsingin vt. apulaispoliisipäällikkö Porola kertoi Lännen Medialle lauantaina.

Koska mielenilmauksista on ilmoitettava vain tunteja aiemmin, tämäkin tilanne saattaa elää vielä.

– Maanantain 15 mielenosoitusta ovat pienempiä, niihin on tulossa kymmeniä tai satoja ihmisiä per mielenilmaus. Mutta tämäkin on vain järjestäjien arvio, ja luvut saattavat elää huomattavasti.

Tällä hetkellä poliisi on varautunut erityisen mittaviin turvatoimiin Helsinki-Vantaan lentokentällä ja presidentinlinnan ympäristössä.

Huippukokous sulkee liikenteeltä muun muassa Eteläesplanadin ja Pohjoisesplanadin. Mannerheimintie saattaa olla maanantaina kiinni useiden tuntien ajan niin, ettei sitä pääse edes ylittämään. Myös useita muita katuja on suljettu joko kokonaan tai osan aikaa.