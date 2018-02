Huippuartistien kiroilu Emma-gaalassa tuohdutti kotikatsomoissa, näin kommentoi järjestäjä: "Pitää muistaa, missä ollaan"

Muusikoiden ärräpäät lauantai-illan Emma-gaalassa aiheuttivat tuohtuneita kommentteja sosiaalisessa mediassa. Emma-gaalan pääjärjestäjän Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen toteaa LM:lle, että artistien pitää muistaa, että kyse on suorasta lähetyksestä.

Lauantai-iltana Nelosella näytetty Emma-gaala kirvoitti muun muassa sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen paljon kielteistä palautetta muusikoiden kiroilun takia.

Puheenaiheeksi nousi varsinkin vuoden tulokkaana palkitun LEOn eli Leo Stillmanin kielenkäyttö suorassa lähetyksessä. V-alkuinen voimasana toistui artistin kiitospuheessa useamman kerran.

–Öö, mitä v****, artisti aloitti.

Perheensä ja levy-yhtiönsä kiitosten seassa voimasanoja tuli kaikkiaan kahdeksan joko suomeksi tai englanniksi.

Myös juontaja Heikki Paasonen kiinnitti huomiota muusikon kieleen.

–Nähdäkseni Leo laittaa muutaman kympin sinne kiroilupurkkiin kotiin päästyään, kuittasi Paasonen.

Artisti myönsi illan aikana Ilta-Sanomille ottaneensa pari viinilasillista illan aikana. Hieman ennen iltakymmentä Stillman myös päivitti Facebook-sivuilleen varsin tiiviin julkisen päivityksen.

–Ups, muusikko kirjoitti.

Sunnuntaina puolenpäivän jälkeen Stillman julkaisi Facebookissa päivityksen, jossa hän pahoitteli käytöstään. Hän kertoo menneensä voitosta shokkiin.

–Pyydän anteeksi sopimatonta käytöstä ja annoin ittestäni idioottimaisen kuvan. Mulle aina kuittaillaan kiroilusta nii ois ainakin eilen voinut sen suhteen skarpata, Stillman kirjoittaa lisäten, että kiroilupurkkiin menee tästä hyvästä 60 euroa.

Myöhemmin musiikkigaalan aikana ärräpäitä päästivät joko haastatteluissa tai kiitospuheissaan myös Santa Cruz -yhtyeen laulaja Archie Cruz sekä muun muassa vuoden yhtyeen palkinnon pokanneen Haloo Helsinki! -yhtyeen solisti Elli Haloo .

Artistien kielenkäytön näytteet koosti Ilta-Sanomat juttuunsa.

Järjestäjä muistuttaa suorasta lähetyksestä

Vuosittain pidettävän Emma-gaalan järjestelyiden vetovastuussa on Musiikkituottajat – IFPI Finland ry. Lännen Media tavoitti järjestön toiminnanjohtajan Antti Kotilaisen sunnuntaina. Hänestä Emma-gaalan artistien olisi hyvä muistaa, että ohjelma televisioidaan ilman merkittävää viivettä.

–Hyvä ohjesääntö on pitää mielessä, että kyseessä on suora lähetys jota katsotaan sadoissa tuhansissa kodeissa ja on kaiken ikäisiä katsomassa sitä, Kotilainen sanoo.

Televisioidussa gaalassa osallistujilla on pöydissä viinitarjoilua. Kotilainen toteaa, että suomalaiset artistit käyttäytyvät hyvin, vaikka alkoholia onkin tarjolla.

–Pitää muistaa, missä ollaan ja sen mukaan käyttäytyä. Kaikki osaavat, ja pitääkin osata käyttäytyä sillä tavalla, että homma hoituu, hän sanoo.

Muuten hänen mukaansa tämänvuotinen Emma-gaala sujui järjestäjän näkökulmasta sujuvasti.

Aiemminkin on kohuttu

Suomalaisen pop-musiikin kerman kielenkäyttö sai lauantai-iltana muun muassa Twitterin täyttymään lukuisista kiroilua kritisoivista tviiteistä.

–Mä tääl ihan kukkahattu päässä jaksan kauhistella tätä #emmagaala-kiroilua. Miks?! huomautti muun muassa näyttelijä-tuottaja Olga Temonen .

–Viina virtaa #emmagaalassa, ja kotikatsomossa alakoululaiset seuraavat meininkiä. Noloa. Olisi hienoa, jos suomalainen miesrokkari osaisi ilmaista itseään muulla kuin v***lla, totesi puolestaan vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo .

Emma-gaalan tapahtumista on kohuttu aiemminkin. Viime vuonna myös suositun ALMAn vastaavanlainen kiroilu päätyi otsikoihin, kun hän kävi pokkaamassa vuoden tulokkaan pystin.

Vuonna 2013 Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmo Jouni Hynynen totesi puolestaan MTV:n mukaan palkintoa jakaessaan silloiselle asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurulle (sd.), että "hoidetaan tämä nopeasti, niin päästään yhteiseen hotellihuoneeseen p**emaan."

Päivitetty 4.2. kl 14.42: Juttu päivitetty Leo Stillmanin sunnuntaisen Facebook-päivityksen osalta.