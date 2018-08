Valtionhallinnon verkkoihin suunnattu palvelunestohyökkäys tuli ulkomailta, kertoo Kyberturvallisuuskeskus

Tähdenlennot parhaimmillaan ensi yönä, mutta pilvet peittävät näkymän laajalti

Yksi vuoden näyttävimmistä tähdenlentoparvista on aktiivisimmillaan ensi yönä, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Perseidien tähdenlentoparvi on nähtävissä yötaivaalla 24. elokuuta saakka, mutta valtaosa lennoista on havaittavissa kuluvan viikonlopun molemmin puolin. Eniten lentoja esiintyy aamuyöllä puolenyön ja aamukahden välillä. Lue lisää