HS: Venäjä pohti Karjalan myymistä 1991, suomalaisille ei kerrottu

Sinilevä on lisääntynyt sekä merialueilla että järvillä

Sinilevän määrä on kasvanut viime viikosta Suomen merialueilla, ja levää on runsaasti veteen sekoittuneena eteläisillä ja lounaisilla merialueilla, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen (Syke) leväkatsauksesta. Myös järvillä sinilevää on havaittu enemmän kuin viime viikolla, mutta edelleen vähemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan kesästä. Lue lisää