HS: Presidentti Niinistö kertoo olleensa tietoinen ulkoministeriön virkatoimista al-Holiin liittyen

Kommentti: Onko epäluottamus niin syvää, että hallituspohja neuvotellaan uusiksi? Uusissa vaaleissa peikkona olisi pääministeri Halla-aho

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (39 paikkaa) on yhtä pienempi kuin sdp:n (40 paikkaa). Kokoomus on viime kevään vaalien seurauksena näiden lähituntumassa (38 paikkaa). Huomattava on, että maanantaina röyhkeästi kuninkaantekijäksi ilmoittautunut keskusta on paikkojen mukaan vasta neljänneksi suurin puolue (31).