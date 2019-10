HS: Poliisiammattikorkeakoulussa uusi seksuaalisen häirinnän epäily – naisopiskelijat ilmoittaneet miesopiskelijan käytöksestä

Näkeekö kännykkäkamerasi pian, onko avokado kypsä tai juusto homeinen?

Haluaisitko tutkia kännykkäkamerallasi, mikä kaupan avokadoista on riittävän kypsä, joko juusto jääkaapissasi on alkanut pilaantua, onko myynnissä olevalla autolla ajettu ehkä kolari tai mikä taideteos on väärennös? Lue lisää