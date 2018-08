HS: Poliisi epäilee Nuorisosäätiön entistä, keskustataustaista johtoa jopa kymmenien miljoonien eurojen hävittämisestä

Neljä yhä pidätettynä liittyen Keuruun henkirikokseen – surma tapahtui yhden pidätetyn asunnossa

Neljä ihmistä on yhä pidätettynä liittyen Keuruulla Keski-Suomessa sunnuntaina surmatun miehen tapaukseen, kertoo poliisi. Pidätetyissä on sekä naisia että miehiä, ja ainakin osalla heistä on aiempaa rikostaustaa. Henkirikostaustaa pidätetyillä ei poliisin mukaan kuitenkaan ole.