Haavisto Ylellä al-Hol-operaatiosta: Lapset yhä Syyriassa, ulkoministeriön erityisedustaja on lähtenyt matkaan

HELSINKI

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi Ylen A-studiossa keskiviikkona, että al-Holin suomalaislapset ovat hänen tietojensa mukaan kurdiviranomaisten hallussa jossakin eivätkä ole poistuneet Syyrian alueelta. Tämä oli Haaviston vastaus, kun häneltä kysyttiin vahvistusta Helsingin Sanomien uutiseen siitä, että operaatio kahden orpolapsen evakuoimiseksi Syyrian al-Holin leiriltä olisi alkanut.

Haaviston mukaan Suomen viranomaiset eivät ole näitä lapsia nähneet.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän vt. yksikön päällikkö Pekka Shemeikka kertoi STT:lle keskiviikkoiltana, että HS:n tiedot ovat ennenaikaisia.

Ministeriön tiedotteen mukaan turvallisuustilanne alueella ja leirillä on epävarma, ja lasten humanitaarinen tilanne kestämätön. Ministeriön mukaan asiasta tiedotetaan turvallisuussyistä vasta, kun lapset ovat viranomaisten hallussa.

STT ei saanut keskiviikkoiltana ministeri Haavistolta haastattelua al-Holiin liittyen.

"He eivät ole Isis-lapsia, vaan lapsia"

Ulkoministeri kertoi A-studiossa, ettei vielä voi antaa arviota siitä, milloin lapset voitaisiin luovuttaa suomalaisviranomaisille tai koska he saapuisivat Suomeen. Luovutuksen yhteydessä täytyy ministerin mukaan tehdä selvitys muun muassa lasten terveydentilasta ja siitä, ovatko he matkustuskunnossa.

Haavisto ei suostunut A-studiossa antamaan tarkempia tietoja lapsista tai heidän vanhemmistaan, sillä tiedot kuuluvat lasten henkilösuojan piiriin.

– He eivät ole Isis-lapsia, vaan he ovat lapsia. He ovat täysin syyttömiä vanhempiensa valintoihin, Haavisto sanoi.

Yhteistä eurooppalaista linjaa al-Holin leirillä olevien auttamisesta ei ole Haaviston mukaan syntynyt ja Suomi lähtee liikkeelle vahvasti lasten auttamisesta.

– Haluamme ennen kaikkea auttaa orpolapsia, mitä nopeammin apu menee perille, sitä parempi, ministeri sanoi.

Haavisto kertoi aiemmin Ylen televisiouutisille, ettei usko, että lasten auttamisesta tulee poliittista myrskyä.

– Jos se on ministerin synti, että on pyrkinyt tätä apua järjestämään, niin kyllä minä sen synnin kannan, Haavisto sanoi.

HS:n tiedot: Suomeen tulossa kaksi orpolasta

HS:n tietojen mukaan viranomaiset hakivat lapset leiriltä tiistaina, ja keskiviikkona heidät olisi viety autolla Irakin puolelle. Tiedon on vahvistanut HS:lle Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja. HS kertoi, että lapset on tarkoitus lennättää Irakin Erbilistä Suomeen, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa.

HS:n mukaan lapset ovat alle 7-vuotiaita ja Syyrian sota-alueella syntyneitä. Heidän kantasuomalainen äitinsä tiettävästi kuoli pommituksissa, ja viime aikoina kaksi suomalaisnaista on huolehtinut heistä.

HS:n tietojen mukaan orpolasten mukana olisi matkannut ainakin evakuointioperaatiota johtava ulkoministeriön erityisedustaja. Haavisto sen sijaan kertoi keskiviikkoiltana Ylelle, että ulkoministeriön erityisedustaja oli vasta matkalla alueelle.

Taustalla kiivas poliittinen vääntö

Al-Holin leirillä on ollut yli 30 suomalaista lasta ja 11 suomalaista naista. Leirillä asuvien suomalaisten tilanne on ollut esillä julkisuudessa jo pitkään, ja poliittinen keskustelu on ollut erityisesti viime päivinä tiukkasävyistä.

Maanantaina hallitus ilmoitti linjanneensa, että se haluaa tuoda lapset pois al-Holin leiriltä pikaisesti. Tiistaina vuorossa oli opposition välikysymys, joka koski suomalaisten kotiuttamista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimintaa. Oppositio syytti Haavistoa salailusta al-Holin suomalaisten kotiuttamissuunnitelmissa.

Tiistaina aamukymmeneltä alkanut täysistunto kesti lähes 18 tuntia. Haavisto sai välikysymysäänestyksessä eduskunnan luottamuksen.

Keskustelua on herättänyt erityisesti se, pitäisikö leiriltä tuoda sekä naiset että lapset vai vain lapset. Olot leirillä ovat erittäin huonot, ja tilanteen on kerrottu heikkenevän jatkuvasti.