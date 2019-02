HS: Liikemies Peter Fryckman, Saddam Husseinin ex-kenraali ja kansanedustaja Harry Harkimo ovat yrittäneet vauhdittaa irakilaisten palauttamista – järjestely olisi maksanut Suomelle 100 miljoonaa

Tuore tutkimus: Suomalaismetsien kuuset, männyt ja lehtipuut kasvavat kookkaiksi entistä nuorempina – Mistä ilmiö johtuu?

Luken tutkimuksen mukaan Suomessa on 71 miljoonaa kookasta puuta. Määrä on kasvanut selvästi, mutta vain joka kolmas kookas puu on myös vanha. Syynä on puuston kiihtynyt kasvu. Lue lisää