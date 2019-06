HS-gallup: Perussuomalaiset yhä suosituin puolue, keskusta petrasi hieman

Syntymässä olevan hallituksen talouslinja nojaa lennokkaan työllisyyskehityksen varaan

Loikka työllisyydessä keskellä hidastuvaa talouskasvua. Rakenteilla olevan hallituksen ohjelmassa on tukku odotettuja menolisäyksiä. Samalla menolisäysten rahoitus on ruuvattu merkittävältä osalta työllisyysasteen nostamiseen. Urakasta tulee hallitukselle vaikea, ja julkisen talouden kannalta merkitystä on paljonkin sillä, millaisin toimin ja mihin tavoitellut uudet työpaikat syntyvät. Lue lisää