HS: Alle puolet suomalaisista tietää nykyiset hallituspuolueet

Suihkaus nenään saattaisi pelastaa rahojen tuhlaamiselta – "Kun peliriippuvainen kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään"

Rahaa on palanut ehkä kymmeniätuhansia euroja, takana on talouspetoksia ja suuria vaikeuksia ihmissuhteissa ja velvollisuuksien hoitamisessa – vakavasti rahapeliriippuvaisella on nippu ongelmia ja elämä sekaisin. Lue lisää