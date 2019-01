Hovioikeus antaa ratkaisun Jari Aarnion huumetynnyrijutussa aikaisintaan toukokuussa – käräjäoikeuden mukaan huumepoliisin johtaja sotkeutui itse huumeisiin

HELSINKI

Helsingin hovioikeus antaa ratkaisunsa Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnion huume- ja virkarikosjutussa aikaisintaan toukokuussa. Aarnio ja hänen rikoskumppaninaan käräjillä tuomittu ex-rikollispomo Keijo Vilhunen ovat odottaneet oikeuden ratkaisua vapaalla viime kesäkuusta lähtien, jolloin hovin pääkäsittely saatiin päätökseen.

– Asian poikkeuksellisesta laajuudesta johtuen tuomion laatiminen on vielä kesken, Helsingin hovioikeus kertoo tiedotteessaan.

Syyttäjien käsityksen mukaan Aarnio on niin sanottu Pasilan mies, joka on järjestellyt huumetynnyreitä Suomeen prepaid-liittymien ja puhelinten avulla. Aarnio ja Vilhunen kiistävät syytteet. Aarnion mukaan hän ei ole tehnyt huumerikoksia, vaan huumepoliisi on pitänyt puhelimilla yhteyttä tietolähteisiin.

Syyttäjän mukaan Aarnion entisten alaisten elektronisten kulkuavainten tiedot ja Pasilan miehen puhelinten paikannustiedot näyttävät, että puhelimet eivät ole voineet olla alaisilla. Aarnion oman puhelimen paikannustiedot ja elektronisen avaimen käyttötiedot puolestaan syyttäjän mukaan näyttävät, että puhelimet ovat kulkeneet Aarnion mukana.

Käräjäoikeus ei uskonut Aarnion kertomuksia puhelimista ja rahoista

Käräjillä sekä Aarnio että Vilhunen tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen. Aarnio tuomittiin käräjillä muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista ja Vilhunen muun muassa törkeistä huumerikoksista. Molemmat hakevat hovissa muutosta tuomioon.

Aarnion kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta ja 16 muusta rikoksesta tuominnut käräjäoikeus katsoi, että Aarnio oli Pasilan mies. Se ei uskonut selitystä tietolähdepuhelimista.

Oikeus ei myöskään pitänyt uskottavana, että Aarnio olisi saanut lähes puolen miljoonan euron käteisvarat nyt jo edesmenneeltä miljonääriliikemieheltä kiitokseksi palveluksista. Mikään seikka ei oikeuden mielestä myöskään tukenut Aarnion väitettä siitä, että hänen Porvoon-tontiltaan löytynyt noin 65 000 euron käteiskätkö voisi olla lavastusta.

Kymmenen vuoden käräjätuomion lisäksi Aarniolla on lainvoimainen kolmen vuoden tuomio seurantalaiteyhtiö Trevocin haarasta. Oikeus katsoi, että Aarniolla oli kaksoisrooli yhtiössä ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Yhtiötä omisti oikeuden mukaan bulvaanirakenteen avulla myös Vilhunen.

Epäillään myös murhasta

Aarniota epäillään lisäksi murhasta Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhajutussa. Epäilynä on, että hän tiesi murhasta etukäteen ja jätti sen estämättä. Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, on seurauksena käytännössä elinkautinen vankeus murhasta. Murhajutun osalta kyseessä on vasta rikosepäily.

Aarnion puolustus on kertonut, että Aarnion mukaan poliisin tiedossa ei ole ollut mitään seikkoja, joiden perusteella rikos olisi voitu estää. Murhasta on epäilty myös Keijo Vilhusta. Käräjäoikeus ei kuitenkaan vanginnut Vilhusta heinäkuussa, sillä sen mukaan todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi ei ollut. Aarniota taas ei vaadittu jutussa tutkintavankeuteen laisinkaan.

Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal murhattiin lokakuussa 2003. Hän oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irrottautunut siitä.

STT