Tällainen on nykyään Suomen Abbey Road – kaikkien soundien äiti ja suomirockin synnytyslaitos

HIM, Pelle Miljoona, Ultra Bra, Ismo Alanko säätiö, Maj Karma, Children of Bodom, Anna Abreu...Suomen kuuluisimman studion Finnvoxin käytävien seinillä on vieri vieressä kulta- ja platinalevyjä musiikista, joka on tehty tässä talossa. Lue lisää